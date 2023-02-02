Стали известны подробности госпитализации Бориса Щербакова Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Борис Щербаков

Народный артист России Борис Щербаков поступил в Боткинскую больницу, сообщил РИА Новости сын актера Василий. По его словам, Щербакова накануне госпитализировали с ОРВИ и кардиологическими осложнениями. Сын артиста добавил, что отца уже перевели из реанимации в стационар.

Вчера его госпитализировали, он должен был ехать в Петербург на спектакль, — сказал Василий Щербаков.

1 февраля актера экстренно госпитализировали. Артисту стало плохо на репетиции постановки «Свободная пара». На сайте выборгского Дворца культуры в тот день сообщили о переносе спектакля с участием Щербакова.

Сын актера уточнил, что тесты на COVID-19 и грипп, которые у Щербакова взяли сотрудники скорой помощи, показали отрицательные результаты, после чего его отвезли на обследование в кардиологическое отделение. Василий Щербаков добавил, что спектакль в Петербурге с участием отца пришлось отменить, а еще одно его выступление в Москве заменили на спектакль с Марией Ароновой «С чистого листа».