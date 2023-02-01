Раскрыты подробности госпитализации актера Щербакова Сын Бориса Щербакова сообщил, что его отца госпитализировали из-за осложнений по кардиологии

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Щербаков

Сын народного артиста России Бориса Щербакова сообщил «Газете.Ru», что его отца госпитализировали после вызова скорой — ему стало плохо перед выездом на спектакль в Санкт-Петербург. По словам Василия Щербакова, причиной проблем со здоровьем актера, скорее всего, стала ОРВИ, а также осложнения по кардиологии. Он уточнил, что тесты на COVID-19 и грипп, которые у артиста взяли сотрудники скорой помощи, показали отрицательные результаты, после чего его отвезли на обследование в кардиологическое отделение.

Утром он должен был выехать в Петербург на спектакль, почувствовал себя плохо и вызвал врача. Скорая взяла тесты на грипп и ковид — не обнаружено. Скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц, — рассказал Василий Щербаков.

Сын артиста добавил, что спектакль «Свободная пара» в Петербурге с участием Щербакова пришлось отменить, а его выступление в Москве заменили на спектакль с Марией Ароновой «С чистого листа».

Ранее сообщалось, что Бориса Щербакова экстренно госпитализировали. По данным портала 78.ru, артисту стало плохо на репетиции постановки «Свободная пара». На сайте выборгского Дворца культуры сообщили о переносе спектакля.