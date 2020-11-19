Дмитрий Миллер рассказал о подготовке к интимным сценам

Постельные сцены становятся барьером для актёра Дмитрия Миллера. Об этом артист рассказал в интервью NEWS.ru.
У меня есть некоторый барьер. Но сейчас я больше встречаюсь со знакомыми на площадке — уже легче. Юмор помогает, человеческое отношение. С партнёршей договариваемся заранее, обсуждаем какие-то моменты. Но когда ложусь в постель, всегда думаю: нужно же как-то пристроиться, — сказал Миллер.
26 ноября на широкие экраны выйдет фильм «Виктория» с участием Миллера, писал NEWS.ru.
Полное интервью с актёром читайте по ссылке.