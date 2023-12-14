Сериал «Букины» и Якубович в роли отца Муцениеце: что смотреть на неделе

Фото: «КарроПрокат»

Постер к фильму «Честный развод. Бенефис»

В кинотеатрах зрители увидят драму о паралимпийце «Крецул» и две праздничные комедии: «Новогодний шеф» с Павлом Прилучным и «Честный развод. Бенефис» с Леонидом Якубовичем. На онлайн-платформах можно посмотреть фильм об Элвисе Пресли и оценить возвращение знаменитого ситкома «Букины». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Честный развод. Бенефис»

Премьера: 14 декабря

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Александр Робак, Агата Муцениеце, Леонид Якубович, Сергей Стёпин, Владислав Ветров, Ирина Безряднова.

Зачем смотреть: продолжение российской комедии о трудностях брака, в котором супруги не могут самореализоваться и исполнить мечты.

В предыдущих частях франшизы каждый из главных героев приходил к реализации своей мечты благодаря «разводу» другого. В третьей части к супругам приезжает отец Миланы (Агата Муцениеце), эксцентричный театральный режиссер Альберт Плехов (Леонид Якубович). У него тоже есть своя мечта и, возможно, последний шанс ее осуществить. Он просит пару помочь ему с постановкой мюзикла «Алый цветок». Вот только для Миланы отец — абсолютно чужой человек. Леонид Якубович впервые появляется в главной роли в кино.

«Новогодний шеф»

Премьера: 14 декабря

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Павел Прилучный, Зоя Бербер, Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк.

Зачем смотреть: сюжет картины посвящен владельцу модного ресторана Виктору (Павел Прилучный), в чьем заведении не очень идут дела. Он надеется вернуть расположение посетителей в новогоднюю ночь, но за день до этого из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. На помощь мужчине приходит Олеся (Зоя Бербер), владелица кухни на дому в подмосковном поселке. После долгих уговоров она становится шефом на сутки.

В фильме много сюжетных линий, в которых раскрываются жизненные истории посетителей и самих сотрудников ресторана. Все судьбы иронично переплетаются, желания исполняются, а любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Создатели позаботились о новогодней атмосфере, праздничной музыке за кадром и сценах, в которых показывают красивую еду.

«Крецул»

Премьера: 14 декабря

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова.

Зачем смотреть: реальная история дзюдоиста Олега Крецула, ставшего паралимпийским чемпионом после потери зрения.

Сюжет развивается вокруг чемпиона-дзюдоиста Олега Крецула (Никита Волков). Вернувшись с Олимпийских игр, он попадает в аварию, в которой погибает его жена и он сам теряет зрение. Однако его друг Виталий (Сергей Волков) не просто помогает Олегу, а готовит его к Паралимпийским играм. Это реальная история Крецула и его тренера Виталия Глигора. Последний участвовал в написании сценария «Крецула».

Режиссером картины стала выпускница мастерской Алексея Учителя Александра Лихачева, которая ранее занималась документальным кино.

«Присцилла: Элвис и я»

Премьера: 15 декабря

Где смотреть: онлайн

В главных ролях: Кайли Спэни, Джейкоб Элорди, Ари Коэн, Дагмара Доминчик.

Зачем смотреть: история недолгого брака короля рок-н-ролла и его жены — от режиссера Софии Копполы.

Биографическая история любви короля рок-н-ролла и девушки, которая намного младше его, основана на мемуарах самой миссис Пресли. Ей было 14 лет, когда они познакомились и вскоре поженились. Элвис уже был знаменит, и для Присциллы эти годы прошли под вспышками фотокамер.

Байопик снят при жизни главной героини. Присцилла также выступила еще и исполнительным продюсером. К сожалению, из-за запрета правообладателей Elvis Presley Enterprises София Коппола не смогла использовать ни одной песни Элвиса. В фильме Пресли отсутствует как музыкант, но зрители увидят его личные качества. Некоторые критики отмечают, что они еще долго не захотят видеть киноленты об этой паре, их любовь кажется выдуманной, а отношения — токсичными.

«Букины»

Премьера: 18 декабря

Где смотреть: ТНТ, Premier

В главных ролях: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин.

Зачем смотреть: 10-серийное продолжение нашумевшего сериала, выходившего с 2006 по 2013 год.

По сюжету Гена и Даша наконец-то живут отдельно от детей. Но повзрослевшие Рома и Света вновь возвращаются в родительский дом — уже со своими возлюбленными и детьми. Все бы складывалось отлично, если бы новые соседи Букиных не были против жить рядом с семьей Букиных.

В новых эпизодах появятся почти все актеры из старых серий: Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сыгравшие Лену и Толика Юлия Захарова и Павел Савинков в съемках не участвовали. Кроме того, роль друга Гены Букина Данилы вновь сыграет актер Кирилл Кондратов. В сериале также ожидается появление комика Тимура Батрутдинова.

Читайте также:

Новые «Букины»: какой сюжет, кто сыграет, провалится ли сериал

Муцениеце пришла с детьми от Прилучного: фото с премьеры «Честного развода»

Муцениеце выиграла суд у Прилучного