Черный квадрат, поиски отца, Подкаминская: как живет актер Марк Богатырев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марк Богатырев

Актер Марк Богатырев приобрел известность благодаря роли повара Максима Лаврова в сериале «Кухня». Чем сейчас занимается артист, что известно о его гражданской позиции и личной жизни?

Чем сейчас занимается Мак Богатырев

Марк Богатырев продолжает карьеру в российском кино. В 2023 году с ним на экраны вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», рассказывающий об успешной аварийной посадке пассажирского самолета под Жуковским 15 августа 2019 года.

Артист вдобавок снялся в фильме «Теща» и в сериалах «Мастодонт» и «Лимб». В текущем году также появились слухи о съемках продолжения телесериала «Кухня», однако Богатырев опроверг эту информацию.

Весной 2023 года Марк Богатырев принял участие в клипе певицы с украинскими корнями Ани Лорак на песню «Рядом, но не вместе».

Как Марк Богатырев отреагировал на спецоперацию

Богатырев в день начала спецоперации опубликовал в социальных сетях черных квадрат и выступил против действий российской власти. Через несколько дней артист отправился на отдых на Алтай, где практиковал голодание. Он рассказал, что пытается очистить свой разум от событий в мире.

«Голод хорошо проветривает голову от ненужной информации и дает возможность выделить главное, важное. Подобная аскеза сейчас нужна мне еще и потому, что, то что происходит сейчас на братской украинской земле, меня опустошает, не дает собрать себя в руки, а надо», — написал он в соцсетях.

Зачем Богатырев обращался в передачу «Жди меня»

Марк Богатырев при помощи сотрудников передачи «Жди меня» пытался найти своего родного отца. Артист воспитывался матерью и бабушкой. По его словам, его папа — армянин, он выступал против рождения ребенка и никогда не видел своего сына. Со школьных лет артист пытался найти отца.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Марк Богатырев

«Я обратился к профессионалам из программы „Жди меня“, но не открыто, не для эфира. В какой-то момент след наглухо терялся, ниточки обрывались.... И я решил оставить это желание. Раз не идет, значит, не надо мне что-то знать», — рассказал он StarHit.

Что известно о личной жизни Марка Богатырева

Богатырев рассказывал, что во время съемок сериала «Кухня» у него появились чувства к коллеге по съемочной площадке Елене Подкаминской.

«Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная. Но эта история касается только нас. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях», — сообщил он 7days.ru.

Артист признался, что из-за плотного графика и неудач в личной жизни, не связанных с актрисой, у него были мысли о самоубийстве, однако тогда его удалось спасти.

Свою будущую жену актрису Татьяну Арнтгольц артист встретил на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 году они поженились, еще спустя год стали родителями — у них родился сын Данила.

Чем известен Марк Богатырев

Богатырев в 2010 году окончил Школу-студию МХАТ. В том же году он был принят на работу актером стажерской группы МХТ имени А.П. Чехова. На протяжении трех лет он участвовал в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Мастер и Маргарита», «Прокляты и убиты», «С любимыми не расставайтесь», «Ундина», после чего начал строить карьеру в кино.

Марк Богатырев снялся в эпизодических ролях в фильмах «Тариф Новогодний» и «Бездельники», а затем был утвержден на съемки в сериале «Кухня». Позднее он появился в фильмах «Учителя», «Чемпионы», «Великая», «Елки последние» и других.

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