Алла Пугачева: последние новости 22 мая, дурная компания, отказ в помощи

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила песню «Ложный стыд», в которой просит любить ее сильнее, а актриса Елена Борзова рассказала, как Примадонна отказалась помогать умирающему поэту-песеннику Николаю Зиновьеву. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

О чем новая песня Пугачевой, чем она лучше предыдущих

Алла Пугачева с опозданием на неделю выпустила новую песню «Ложный стыд» и опубликовала на своем YouTube-канале клип на нее. Трек артистки был написан поэтом Михаилом Гуцериевым. Первоначально композиция должна была выйти 13 мая, но ее премьера состоялась 21 мая, в день рождения внука исполнительницы Никиты Преснякова.

«На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — поет Пугачева.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru назвал новую песню Пугачевой «профессиональной работой». По его мнению, трек «Ложный стыд» лучший из всего последнего творчества исполнительницы.

Бабичев не исключает, что благодаря выпуску новых песен слушатели могут вновь заговорить о творчестве Пугачевой, отбросив на второй план обсуждения ее отъезда из России.

«На мой взгляд, это самая профессиональная работа, которая была выпущена в последнее время, потому что, по моему ощущению, все остальные песни во время прослушивания кажутся незаконченными демками, недоработанными. <...> В последнее время фигура Пугачевой подается в неприглядном виде. Может быть, заговорят о ее творчестве, а не в контексте последнего времени», — отметил Бабичев.

По словам критика, Гуцериев трепетно относится к своим текстам, и, вероятнее всего, новой песне Аллы Пугачевой будет оказана медийная поддержка.

Правда ли, что Пугачева попала в плохую компанию

Основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец предположил, что Алла Пугачева оказалась в плохой компании. Он обратил внимание, что многие знаменитости, покинувшие Россию, возвращались на родину лишь для заработка крупных сумм.

«Попала в дурную компанию», — сказал Бобунец.

При этом артист считает, что Пугачеву можно простить, поскольку она негативно отзывалась о соотечественниках не с намерением обидеть.

«Этих людей поставили перед фактом, что им нужно выразить свое отношение, потому что они как с цепи сорвались, начали нас поливать», — добавил музыкант.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Как Пугачева отказалась помогать умирающему автору хита «Паромщик»

Актриса Елена Борзова поделилась историей о том, как в 2015 году Алла Пугачева отказалась участвовать в концерте, посвященном Николаю Зиновьеву, автору хита «Паромщик».

Мероприятие было организовано в поддержку тяжелобольного поэта-песенника, на котором выступили многие артисты, такие как Игорь Николаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев и другие. Организаторы концерта пытались пригласить и Примадонну, связавшись с ее супругом комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который на тот момент был ее администратором.

«Максим со мной очень мило поговорил: „Ой, да, конечно, я Аллочке передам, все скажу, узнаю“. Сам перезванивает потом, очень обходительно со мной говорил. „Алла теперь не поет, — сказал он. — Алла петь не будет“», — рассказала Борзова aif.ru, добавив, что на следующий день Примадонна выступила на концерте композитора Игоря Николаева.

По мнению актрисы, Алла Пугачева отказалась от выступления из-за отсутствия перспектив и трудностей в работе с заболевшим Паркинсоном Зиновьевым.

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