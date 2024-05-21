Пугачева выпустила новую песню с опозданием на неделю Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд» с опозданием на неделю

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Эстрадная певица Алла Пугачева с опозданием на неделю выпустила новую песню «Ложный стыд». Трек артистки опубликован на ее YouTube-канале. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей. Автором музыки стал композитор Андрей Мисин. Первоначально эта песня должна была выйти 13 мая.

На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд, — спела исполнительница.

Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев предположил, что новая песня Пугачевой является не только профессиональной работой, но и лучшей работой певицы за последнее время. По его словам, после релиза слушатели могут заговорить о творчестве Пугачевой, а не о ее поведении в последнее время.

По словам критика, Гуцериев трепетно относится к своим текстам. Это значит, что новой песне Пугачевой будет оказана медийная поддержка, считает эксперт. По его мнению, у трека будут ротации и прослушивания, однако непонятно, кому больше выгодно такое сотрудничество.