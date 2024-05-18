Петербург, мечты об Италии, театр: как живет актриса Валентина Кособуцкая

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Валентина Кособуцкая

Заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована, есть ли у нее муж?

Чем известна Кособуцкая

Валентина Кособуцкая родилась 17 октября 1947 года в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Актриса снималась в картинах «Чтобы быть счастливым!», «Два клена», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Веселое сновидение, или Смех и слезы», «Труффальдино из Бергамо», «Бабушкин внук», «Мой папа — идеалист», «Высокая проба», «Несут меня кони», «Жить сначала», «Найди меня», «Шерлок Холмс», «Посредник», «Купчино», «Первый отдел», «Земное притяжение», «Проклятие брачного договора» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Кособуцкой

Подробности личной жизни Валентины Кособуцкой долгое время были неизвестны, однако несколько лет в ходе интервью «Экспресс газете» она сообщила, что уже более 30 лет живет с мужем, которого зовут Аркадий.

«Когда весной ввели жесткий карантин, мы с моим Аркадием дома сидели. Дачи у нас нет. В шесть утра вставали и ходили в яблоневый сад, который разбит рядом с нашим домом. Смотрели, как распускаются почки, физкультурой занимались, свежим воздухом дышали. Мой муж — историк, мы больше 30 лет вместе, детей общих нет, только у него от первого брака. С Аркадием я случайно на улице познакомилась. Он — не публичный человек, очень любит театр и меня во всех начинаниях поддерживает», — рассказала Кособуцкая.

После этого некоторые ее друзья и знакомые заявили, что актриса никогда не была замужем, а единственный мужчина в ее окружении — это брат.

Чем сейчас занимается Кособуцкая

Валентина Кособуцкая продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Мышеловка» и «Дунаевский-гала, или Советский Моцарт».

В 2023 году артистка также снялась в сериалах «Большой дом» и «Тайна города М. Рассвет наступит незаметно».

«Я с трепетом отношусь ко всякой работе. И если бы мне что-то интересное предложили в кино ли, в антрепризе ли, я бы выложилась, щадить себя я не привыкла и не умею», — говорила она.

Кособуцкая отмечала, что для жизни ей вполне хватает пенсии, театральной зарплаты и небольших гонораров за съемки. В основном она тратит деньги на еду и путешествия.

«Легко отношусь к деньгам и накоплениями не занимаюсь. Живу в квартире в Санкт-Петербурге, которую мой папа когда-то получил. На жизнь хватает — еда, путешествия, что еще нужно? Мечтаю Рим и Флоренцию увидеть. Часто в пригороды Санкт-Петербурга езжу — музеи, усадьбы, у нас тоже много чего можно посмотреть», — делилась актриса.

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