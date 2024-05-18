Вдова Владислава Галкина: куда пропала актриса Дарья Михайлова, где сейчас

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дарья Михайлова

Актриса Дарья Михайлова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, в каких проектах задействована, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Михайлова

Дарья Михайлова родилась 22 февраля 1965 года в Москве в семье артистов Дмитрия Михайлова и Натальи Филипповой.

Михайлова хотела поступать во ВГИК, но на вступительные экзамены приехал режиссер Сергей Бондарчук, и она так испугалась, что провалила отбор.

«Я не понимала, что со мной происходит, до такой степени его испугалась! У меня был чудовищный ступор! Наверное, в таком состоянии я плохо прочитала... И Сергей Федорович меня не взял. Помню, ехали из ВГИКа на метро вместе с еще одной девчонкой, которую тоже не взяли, и рыдали навзрыд», — вспоминала артистка.

В 1985 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. В кино Михайлова дебютировала в 1976 году в картине «Голубой портрет».

Помимо этого, актриса снималась в проектах «Ночное происшествие», «Валентина», «Еще до войны», «Проделки в старинном духе», «Остров», «Удачи вам, господа», «Дом для богатых», «Две судьбы», «Небо и земля», «Адъютанты любви», «Грязная работа», «Поцелуй не для прессы», «Для начинающих любить», «20 лет без любви», «Умельцы», «СССР», «Спроси Марту» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Как театральный режиссер Михайлова поставила спектакль «Дело №...» по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Что известно о личной жизни Михайловой

Первым мужем Дарьи Михайловой был актер Максим Суханов. Они жили вместе с 1985 по 1991 год. В браке родилась дочь Василиса. Она тоже стала актрисой.

«Да, я развожусь. Влад выпивает, а лечиться не хочет. Он последнее время жил у друзей, которые сейчас устроили его в клинику. Сейчас он должен быть в больнице. Меня сделали крайней во всей этой истории. Почему-то я оказалась виноватой — как будто это я довела Влада до такого состояния. Столько грязи на меня в прессе вылито! Мне очень неприятно то, что сейчас происходит. Влад болен той же болезнью, что Миша Ефремов. Мое терпение лопнуло», — объясняла артистка причину развода.

Второй супруг Михайловой — актер Владислав Галкин. Пара поженилась в 1998 году. Незадолго до смерти артиста супруги расстались, однако официально развестись не успели. Развод был назначен на 10 марта 2010 года, а Галкин скончался 25 февраля от отстрой сердечной недостаточности.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Дарья Михайлова и Владислав Галкин

После смерти мужа Михайловой досталась квартира на Смоленском бульваре, которую он переписал на нее при жизни, иномарка и пятикомнатные апартаменты на Пречистенке. Родные Галкина обвиняли артистку в том, что она присвоила все себе, но при этом даже не приняла участия в установке памятника покойному.

«Сын работал на износ, хорошо получал, но все уходило на эту Дашу. Чего он только ей не покупал! Машины, квартиры, бриллианты. А она так с ним поступила. Это настоящее предательство! Перед смертью Влад отдал ей на хранение $45 тысяч, так Дарья его даже не навестила во время болезни. Сын за полтора года перенес 10 общих наркозов из-за операций на ноге, его чудом вылечили в Германии, но жене до этого не было дела», — возмущались родители Галкина.

По данным СМИ, Михайлова продала квартиру на Пречистенке, которая, по оценкам экспертов, стоила около 80–100 млн рублей.

После смерти Галкина она уволилась из Щукинского училища, где преподавала актерское мастерство, а также ушла из «Школы современной пьесы» и перестала ходить на светские мероприятия. Бывшие коллеги по «Современнику» говорили, что после кончины супруга на нее обрушилось сильное давление со стороны окружающих.

По данным СМИ, какое-то время Михайлова жила в Германии, где встретила новую любовь. Сама она эту информацию не подтверждала.

Чем сейчас занимается Михайлова

Дарья Михайлова продолжает творческую деятельность.

В 2022 году актриса снялась в сериале «Ча-ча-ча». В скором времени также должен выйти проект «Нинель» с ее участием.

«Сейчас я существую как свободный художник. Веду актерскую мастерскую в Институте современного искусства», — рассказывала Михайлова.

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