Королевская семья Британии: последние новости, осложнение рака Миддлтон

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Король Великобритании Карл III, Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон столкнулась с пагубными последствиями химиотерапии, а король Великобритании Карл III получил прозвище Король Компоста. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня 22 мая?

Правда ли, что у Кейт Миддлтон начались осложнения

У Кейт Миддлтон после курса химиотерапии поражены костный мозг и кожа, сообщило издание RadarOnline. По его данным, принцесса Уэльская полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении.

По информации RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать. По словам доктора Стюрта Фишера, рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Врач-онколог Евгений Черемушкин в комментарии NEWS.ru отметил, что иногда химиотерапия может отнять у человека несколько лет жизни. Он считает, что состояние Миддлтон вызвано последствиями высокодозного лечения.

«Все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов. То, что происходит с Миддлтон, — это скорее осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости», — отметил онколог.

Что говорят в Кенсингтонском дворце о состоянии Кейт

На фоне негативных сообщений о состоянии Миддлтон, пресс-секретарь Кенсингтонского дворца, отчитываясь о работе Королевского фонда раннего детства, рассказал, что принцессе Уэльской докладывали о каждом шаге и исследовании, несмотря на то что она находится на больничном, пишет Super.

Также он добавил, что Кейт Миддлтон «совершенно точно» вернется к работе, как только врачи дадут ей на это разрешение. Сейчас же, по его словам, принцессе Уэльской нужно «больше воздуха и конфиденциальности».

«Центр всегда был для нее приоритетом. Это обязательство, от которого она никогда не отречется», — заявил пресс-секретарь.

Почему Карл III получил прозвище Король Компоста

Короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу назвали Королем Компоста и Королевой Пчел, сообщает Sky News. Монарх в компании жены на днях посетили Выставку цветов в Челси. Визит состоялся до того, как шоу открыли для публики. Это связано с тем, что Карл III недавно стал патроном Королевского садоводческого общества.

В ходе мероприятия дети из начальной школы Суливана в Лондоне вручили Карлу III и Камилле бейджи с новыми титулами. Получив прозвище Король Компоста монарх посмеялся и сказал, что «это совершенно верно».

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Великобритании Карл III

Какие сейчас отношения между Карлом III и принцем Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят вернуть благосклонность Карла III, а король «просто хочет мира», пишет The Mirror. Несмотря на то что отцу и сыну не удалось увидеться в Великобритании во время краткосрочного визита герцога Сассекского на родину, источники издания утверждают, что монарх любит своего младшего сына, а проблема взаимоотношений с ним вызывает у него много переживаний.

«И если герцог Сассекский создает драму, то Карл III предоставляет ему пространство, необходимое для развития. Король просто хочет мира», — сообщил инсайдер.

Представитель принца Гарри также подтвердил, что тот не теряет надежды увидеть отца как можно скорее.

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