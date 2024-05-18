«Украинцы нам никакие не братья»: как живет телеведущая Ксения Стриж

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Ксения Стриж

Актриса Ксения Стриж прославилась как радио- и телеведущая. Чем она сейчас занимается, какие последние новости выходили об артистке и ее личной жизни?

Чем известна Ксения Стриж

Ксения Волынцева, ставшая широко известной как Ксения Стриж, родилась 4 января 1967 года в Москве. Она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Бориса Щукина и факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Ее отец — народный артист РСФСР Юрий Волынцев.

Артистка дебютировала в кино в студенческие годы. Наиболее популярные проекты с ней: «Пощечина, которой не было», «Этот фантастический мир», «День радио». Прославилась Ксения Стриж благодаря работе на радио. В 1990–1997 годах она вела музыкальные программы и была диджеем на радиостанции «Европа плюс». Затем перешла на «Радио шансон» и «Авторадио».

В 2007–2008 годах Ксения Стриж вела передачу «Доброй ночи» на Первом канале. Длительное время была одной из ведущих разговорной программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия».

Что известно о личной жизни Ксении Стриж

Первый раз Ксения Стриж вышла замуж режиссера Игоря Минаева. После развода у ведущей был роман с актером Алексеем Зеленовым. В программе «Пусть говорят» она рассказала, что была беременна от возлюбленного, но потеряла ребенка. Ксения Стриж призналась, что в тот момент испытала облегчение, потому что не видела будущего в этих отношениях.

Позднее она некоторое время жила с врачом-анестезиологом, который был почти в два раза старше ее, а в начале 90-х состояла в отношениях с лидером рок-группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Андрей жил за городом, и мне это катастрофически не нравилось. Я все время оставалась одна, когда он уезжал на гастроли, до Москвы добираться было неудобно. Именно поэтому я попросила его снять мне квартиру в Москве, чтобы я могла оставаться там при необходимости. Жилье мне в итоге сняли, но Андрея это очень обидело. Мы распили в квартире бутылку вина, попрощались и потом не общались больше месяца. Никаких скандалов у нас не было. Просто отношения закончились так же внезапно, как и начались», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Во второй раз Ксения Стриж вышла замуж за звукорежиссера Илью Котова, в третий — за музыканта Максима Гусельщикова. Сейчас ведущая состоит в браке с директором по рекламе Андреем Сусиковым.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ксения Стриж

Что Ксения Стриж говорила об Украине

Ксения Стриж в 2014 году прокомментировала свое отношения к событиям на Украине. Тогда телеведущая для YouTube-проекта «Я так думаю» заявила, что украинцы никогда не были для россиян братьями.

«Вот все говорят, что украинцы — братский народ. Но украинцы никогда не были нам братским народом! То, что мы внешне похожи больше, чем с другими народами, еще ни о чем не говорит. Они всегда недолюбливали нас, у них всегда были амбиции. Мы всегда общались на расстоянии, просто Советский Союз это скрадывал, как и с другими республиками, с помощью общей идеи. Теперь все накопленное вырвалось наружу», — заявила она.

Тогда же Стриж отметила, что Украине придется расплачиваться за ввод иностранных войск на территорию страны.

«Расплачиваться за это придется не кому-нибудь, а самой Украине. 23 года свободной жизни они жили очень плохо и устали от этого. И теперь хотят что-то поменять. Все эти бомбежки, блокировки, призывы к иностранцам — это все от растерянности, украинцы мечутся, не зная, что предпринять», — сказала она.

Чем сейчас занимается Ксения Стриж

Ксения Стриж продолжает работать радиоведущей, также ежедневно проводит эфиры в социальных сетях. Ведущую можно увидеть в передачах актера Стаса Садальского на его YouTube-канале.

В браке с Андреем Сусиковым она вместе с супругом взяла опеку над подростком по имени Никита, у которого нет родителей.

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