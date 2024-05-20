«Токсины убивают организм»: онколог оценил шансы Миддлтон на выздоровление Онколог Черемушкин: заболевание Кейт Миддлтон неплохо лечится

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон неплохо поддается лечению, заявил врач-онколог старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что любая химиотерапия может иметь последствия, так как токсины убивают не только опухолевые, но и здоровые клетки.

Химиотерапия бывает сложной, многокомпонентной, индивидуальная непереносимость бывает очень выраженной. Этот вид опухоли неплохо лечится, но все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов, — пояснил специалист.

По словам врача, добиться успеха в борьбе с онкологией можно ценой нескольких лет жизни. При этом ожидать полного избавления от рака не стоит: чаще всего опухоль бывает злокачественной и превращается в хроническое заболевание, которое будет с человеком до конца жизни, уточнил специалист. Черемушкин добавил, что важно создать баланс между потенциальным ростом образования и организмом.

То, что происходит с Миддлтон, — это скорее осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости, которая приводит к выраженной токсичности, — заключил онколог.

Ранее появилась информация, что у Миддлтон поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии. Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности лечения из уважения к приватной жизни Миддлтон.