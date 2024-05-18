Дружба с Колтаковым, стихи, отсутствие детей: куда пропал Николай Стоцкий

Фото: ахомова Людмила/ ITAR-TASS

Николай Стоцкий, 1988 год

Актер Николай Стоцкий прославился благодаря ролям в лентах «Валентин и Валентина», «Камышовый рай», «Угрюм-река». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем и его личной жизни?

Чем известен Николай Стоцкий

Николай Стоцкий родился 10 января 1964 года в Новосибирске, окончил театральный институт имени Бориса Щукина, с 1985 по 1992 год служил в Московском драматическом театре К. С. Станиславского, на сцене играл в спектаклях «Собачье сердце», «Улица Шолома Алейхема, дом 40», «Танго» и «Вишневый сад».

В кино Стоцкий дебютировал в 1983 году в фильме «Тревожный вылет», затем исполнил одну из главных ролей — Володю — в военной картине «Особое подразделение». Широкая известность к актеру пришла в 1985 году после выхода фильма «Валентин и Валентина», где он играл главного персонажа в паре с актрисой Мариной Зудиной.

Среди наиболее популярных работ артиста роли в картинах «Левша», «Сказка про влюбленного мастера», «Камышовый рай», «Уходящая натура», «Угрюм-река», «Министерство». В 2002–2006 годах Николай Стоцкий был ведущим телеигры для старшеклассников «Перепутовы острова» на канале «Культура».

Что известно о личной жизни Николая Стоцкого

Николай Стоцкий состоял в отношениях с актрисой Ириной Климовой. Пара планировала пожениться, однако рассталась до заключения брака.

«Для нас обоих, думаю, это была первая любовь, но как только подали заявление в ЗАГС, все начало потихоньку разлаживаться. Нет, мы не ругались, но по отношениям будто пошли мелкие трещины», — объяснил он «7Дней.ру».

По словам артиста, позднее у него были многочисленные романы, однако желания пойти в ЗАГС не возникло. Детей у Николая Стоцкого нет.

Что известно о дружбе Стоцкого с Сергеем Колтаковым

Николай Стоцкий близко дружил с актером Сергеем Колтаковым, который впоследствии стал его крестным. Коллеги вместе снимались и прожили в одном доме, который приобрели у вдовы театрального режиссера Андрея Попова, более 30 лет. В 2019 году у Колтакова обнаружили онкологическое заболевание, 7 сентября 2020 года он скончался.

После смерти друга Николай Стоцкий выпустил диск с песнями на стихи Колтакова, а также написал книгу стихов и сказок, в которой в качестве иллюстраций использовал написанные коллегой портреты.

«Серега был и остается космосом, который, слава богу, с его уходом на небеса для меня не закрылся», — отметил актер.

Чем сейчас занимается Николай Стоцкий

Последний раз Николай Стоцкий появился на экране в 2021 году в сериале «Елизавета», в котором сыграл исторического персонажа — агента Ушакова.

На настоящий момент артист участвует в съемках ленты «Момент истины», она находится на стадии производства. После смерти Колтакова Николай Стоцкий продолжает жить в небольшом загородном доме недалеко от Москвы.

Артист также планировал взяться за публикацию дневников Сергея Колтакова. По словам Стоцкого, после этого «никому мало не покажется», поскольку его коллега был откровенен в характеристиках и оценках окружающих.

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