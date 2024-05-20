У Кейт Миддлтон проявились опасные последствия химиотерапии RadarOnline: у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг из-за химиотерапии

Фото: Krystian Dobuszynski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

У принцессы Уэльской Кейт Миддлтон поражены костный мозг и кожа, сообщило издание RadarOnline. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.

По словам доктора Стюрта Фишера, рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что проходит начальный курс профилактической химиотерапии. Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что супруга принца Уильяма достаточно здорова, чтобы посещать некоторые мероприятия. Он считает, что принцесса Уэльская может появиться на публике этим летом.

Позже стало известно, что провести операцию на брюшной полости у онкобольной Кейт Миддлтон доверили врачам из римской клиники Gemelli, которые лечат папу римского. Король Карл III очень переживает о невестке и всячески дает понять, что сделает для нее все необходимое.