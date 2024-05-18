Молдавия, увольнение, слова о распаде СССР: как живет актер Максим Стоянов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Максим Стоянов

Актер Максим Стоянов прославился благодаря съемкам в картинах «Гив Ми Либерти», «Сказки Гофмана», «Шифр». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Максим Стоянов

Максим Стоянов родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры Молдавской ССР. Окончил Бендерский политехнический техникум по специальности «техник-строитель», затем переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. С 2013 по 2018 год служил в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова.

Актер дебютировал в кино в 2013 году в короткометражном фильме «Великий», затем сыграл главную роль в картине «Комбинат „Надежда“», позднее появился в лентах «Инквизитор», «Шифр», «Немцы».

В 2018 году Максим Стоянов снялся в одной из главных ролей в фильме «Гив Ми Либерти», который стал участником программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля. Также играл байкера Романа в картине «Вызов».

Что известно о личной жизни Максима Стоянова

Артист состоит в браке с актрисой Викторией Корляковой. По словам актера, ему потребовалось время, чтобы добиться расположения возлюбленной. В 2015 году у пары родилась дочь Ульяна.

«Я на Викторию сразу обратил внимание, она такая симпатичная, хорошенькая, но вот она ко мне как-то не очень поначалу отнеслась. То ли боялась меня, то ли что. Я же был сомнительный парень со стройки, гакающий, с говором, гонором. Пришлось добиваться, пришлось заставить обратить на себя внимание. Все сложилось как нужно», — рассказал он журналу «Теленеделя».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Виктория Корлякова и Максим Стоянов

Почему Максима Стоянова уволили из театра

Художественным руководителем МХТ им. Чехова с 2000 по 2018 год был народный артист СССР Олег Табаков. После смерти актера на его должность пришел Сергей Женовач. По словам Максима Стоянова, с новым руководством учреждения у него произошел ряд разногласий, которые привели к его уходу.

«Там сложная история на самом деле, запутанная. Я мечтал и видел, как служу в МХТ имени Чехова. И я многое сделал, чтобы туда попасть. Но, к сожалению, Олег Павлович в последние годы жизни много болел и театром не занимался. Театром занимались другие люди, с которыми у меня не сложилось диалога. В итоге со мной не продлили контракт. Грубо говоря, меня уволили, к сожалению, или к счастью. Это был новый этап в моей жизни, новое испытание, которое, считаю, не провалил. Хотя мог провалить, потому что были обиды и непонимание, почему так», — рассказал он VOICE.

Чем сейчас занимается Максим Стоянов

Максим Стоянов в 36 лет активно продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним состоялась премьера детектива «Черное солнце», где он сыграл главного героя Евгения Чагина. Также на текущий год с артистом запланированы премьеры фильма «Пришелец» и сериала «Первый класс».

В одном из последних интервью актер объяснил, что он не молдаванин, а просто родился в Молдавской ССР. Также Максим Стоянов выразил сожаление о распаде СССР.

«Мне кажется, что США абсолютно ничем не отличаются от СССР. Это два одинаковых государства по структуре, они оба строились на идее. Просто одно государство, к сожалению, распалось. Я считаю, что мы зря упустили эту страну. Надо было какие-то изменения вводить, но не разбивать огромную страну, которая прошла такой опыт. И теперь у нас куча проблем из-за этого: те хотят одного, другие — другого», — сказал он в эфире радио «Радио 7 на семи холмах».

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