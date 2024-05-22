Филипп Киркоров: последние новости 22 мая, премия, встреча с Успенской

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров получил премию «Прорыв года». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, чем закончилась его встреча с Любовью Успенской?

Какую премию получил Киркоров

Филипп Киркоров получил премию Topical Style Awards 2024 журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Он был удостоен наград в номинациях «Прорыв года» и «Артист года».

«Спасибо Moda Topical и Оксане Федоровой за премию „Прорыв года — 2024“. Неожиданно за возвращение года. И тем более с песней от Манижи „Дальше буду жить“. И за „Артист года“», — написал поп-король в соцсетях.

Какое место Киркоров занял в шоу «Звезды»

Победу в финале программы «Звезды» одержал юморист Денис Дорохов и команда «Регионы». Они получили 30 баллов от жюри и стали обладателями 20 млн рублей.

Второе место занял Азамат Мусагалиев (23 балла), третье — Филипп Киркоров (20 баллов), четвертое — Джиган (14 баллов), пятое — Дмитрий Маликов (11 баллов), шестое — Лера Кудрявцева (семь баллов).

«Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», — пошутила команда Дорохова.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Звезды»

Где Киркоров встретился с Успенской

Филипп Киркоров стал членом жюри финального выпуска шоу «Новая Фабрика звезд». В ходе передачи он встретился с певицей Любовью Успенской, с которой у него продолжаются судебные разбирательства.

Артистка исполнила свой хит «К единственному нежному» вместе с участниками проекта Марией Гордеевой и Ноной Еганян. Поп-король во время выступления Успенской улыбался и покачивал головой в такт музыке. Разговора между ними не состоялось, скандала тоже.

Напомним, что Киркоров подал иск к Успенской, после того как в интервью блогеру и журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником. Сумма иска — 10 млн рублей.

После этого исполнительница предложила Киркорову деньги на новые брюки. Успенская удивилась, что коллега не изменил своего поведения после «голой» вечеринки. Кроме того, она подала на Киркорова досудебную претензию. По словам ее адвоката Елены Сениной, она сделала это, чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения. Певица хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера, не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу „МУЗ-ТВ“. Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций», — комментировала Сенина.

Адвокат также сообщала, что на данный момент никаких материальных требований Успенская не заявляет. Она ждет реакции от Киркорова. В том случае, если музыкант сам удовлетворит все требования добровольно, не придется обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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