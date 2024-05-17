Адвокат раскрыла суть досудебной претензии Успенской к Киркорову Адвокат Сенина: Успенская хочет опровержения порочащих ее сведений

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Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к Филиппу Киркорову, чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения, рассказала «Газете.Ru» адвокат артистки Елена Сенина. По ее словам, певица хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера и не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу «МУЗ-ТВ». Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций, — объяснила эксперт.

Адвокат отметила, что пока никаких материальных требований они не заявляют, а только ждут реакцию от Киркорова. Если певец сам удовлетворит все требования добровольно, не придется обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Обычно на ответ дается 10 дней, добавила Сенина. Кроме того, Успенская никогда не начинает конфликты сама, но в этот раз ей не оставили никакого выбора, подытожила адвокат.

Ранее певица Любовь Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Филиппа Киркорова, сказавшего про нее такие фразы: «начала выклянчивать шмотки и подарки» и «попрошайка».