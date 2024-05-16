Стал известен новый поворот в конфликте Успенской и Киркорова Успенская подала досудебную претензию к Киркорову после слов о «попрошайке»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская подала досудебную претензию к коллеге Филиппу Киркорову, пишет Super.ru. Артистка требует удалить все публикации, в которых упоминалось интервью поп-короля, сказавшего про нее такие фразы: «начала выклянчивать шмотки и подарки» и «попрошайка». Успенская также ждет от Киркорова публичного опровержения всех заявлений.

Прошу вас незамедлительно публично опровергнуть порочащую, не соответствующую действительности информацию, а именно фразы «начала выклянчивать шмотки и подарки», «попрошайка», и принять меры к удалению всех публикаций, ретранслирующих указанное интервью, — отметила артистка.

Адвокат певицы Елена Сенина рассказала, что Успенская еще не приняла решение о подаче иска. Артистка надеется, что Киркоров отреагирует.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин допустил, что Киркорову вряд ли удастся взыскать с Успенской 10 млн рублей по иску о защите чести и достоинства. По его словам, моральная компенсация в случае, если иск удовлетворят, будет значительно меньше 1 млн рублей.

Успенская в соцсетях ранее предложила Киркорову деньги на новые брюки. Она выразила удивление, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой» вечеринки, и уточнила, точно ли он живет в России, а не на Марсе. Также Успенская призвала народного артиста спуститься к народу.