«Филя, спустись к народу!»: Успенская отчитала Киркорова из-за суда Успенская предложила Киркорову деньги на брюки после иска на 10 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предложила Филиппу Киркорову деньги на новые брюки после его иска к ней на сумму в 10 млн рублей. Артистка выразила удивление тем, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой вечеринки» и уточнила, точно ли он живет в России, а не на Марсе. Также Успенская призвала «народного артиста» спуститься к народу.

Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи, я тебе дам. В той обстановке, когда наша страна борется в СВО, когда МРОТ в России составляет 19 242 рубля, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: «Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы?». Если ты народный артист, то хоть немного «спустись» к народу и жизни страны! — высказалась Успенская.

Ранее сообщалось, что в Москве начался суд певца Филиппа Киркорова и его коллеги Любови Успенской, о чем сообщил в Telegram-канале адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.

Ранее Филипп Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница приняла такие подарки за должное и стала «попрошайничать».