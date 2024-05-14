Адвокат раскрыл, сможет ли Киркоров взыскать 10 млн рублей с Успенской Адвокат Жорин: Киркорову навряд ли удастся взыскать с Успенской 10 млн рублей

Певцу Филиппу Киркорову навряд ли удастся взыскать с его коллеги Любови Успенской 10 млн рублей, считает звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что моральная компенсация в случае, если иск будет удовлетворен, будет значительно меньше 1 млн рублей.

Что можно с уверенностью сказать сейчас — с Успенской никто не взыщет 10 млн рублей. Я думаю, что моральная компенсация, в случае удовлетворения иска, составит значительно меньше миллиона рублей, — пояснил Жорин.

По словам адвоката, определить, кто одержит победу в суде, сложно. Как уточнил Жорин, такие дела трудные, хоть со стороны и кажется иначе. Он подчеркнул, что исход судебного разбирательства будет зависеть от многих факторов, в том числе и от компетенции представителей артистов. Также отразится на решении может личное отношение судей к исполнителям, уверен адвокат.

Самое главное — какая позиция сложится у суда. Судьи ведь тоже люди, у них есть симпатии и антипатии. Киркорова и Успенскую многие знают и любят, что тоже будет иметь большое значение, — добавил Жорин.

Успенская в соцсетях ранее предложила Киркорову деньги на новые брюки после его иска к ней на сумму 10 млн рублей. Артистка выразила удивление, что исполнитель не изменил свое поведение после «голой» вечеринки, и уточнила, точно ли он живет в России, а не на Марсе. Также Успенская призвала народного артиста спуститься к народу.