Киркоров встретился с Успенской на «Новой Фабрике звезд» Успенская встретилась с Киркоровым, который судится с ней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певица Любовь Успенская встретилась с артистом Филиппом Киркоровым, который судится с ней. Как стало известно из очередного выпуска шоу «Новая Фабрика звезд», Успенская выступила в финале музыкального проекта, где в кресле жюри сидел Киркоров.

Артистка исполнила на сцене песню «К единственному нежному» вместе с «фабрикантками» Марией Гордеевой и Ноной Еганян. Отмечается, что Киркоров во время выступления Успенской улыбался и покачивался в такт музыке.

Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова, сказавшего про нее такие фразы: «начала выклянчивать шмотки и подарки» и «попрошайка».

Ранее сообщалось, что в Москве начался суд певца Филиппа Киркорова и его коллеги Любови Успенской, о чем сообщил в Telegram-канале адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Киркоров вряд ли сможет взыскать с Успенской 10 млн рублей. По его словам, если иск удовлетворят, сумма будет значительно меньше 1 млн рублей. При этом адвокат отметил, что сложно предположить, кто из российских звезд одержит победу в суде.