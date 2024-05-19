Киркоров проиграл 20 млн рублей и упустил шанс «понежиться на Мальдивах» Киркоров проиграл 20 млн рублей Дорохову в финале шоу «Звезды»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В финале юмористического шоу «Звезды» на ТНТ победила команда Дениса Дорохова «Регионы». Они стали обладателями главного приза — 20 млн рублей. Для этого команде пришлось обойти сильных соперников в лице Джигана, Дмитрия Маликова, Леры Кудрявцевой, Азамата Мусагалиева и Филиппа Киркорова. С последним участником развернулась особо ожесточенная борьба, однако певца все же оставили без шанса «понежиться на Мальдивах».

Ну вот выиграет Киркоров — он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно, — заявила команда Дорохова.

В состав жюри вошли юморист Гарик Харламов, певец Сергей Жуков, рэпер Тимати, блогеры Валя Карнавал и Артемий Лебедев. Судьи в финале могли распределить баллы от одного до шести, чтобы определить по возрастанию самую слабую и сильную команды.

Второе место досталось команде «Астана» (Азамат Мусагалиев), а тройку лучших замкнули «Борцы» (Филипп Киркоров). Наименьшее количество голосов было отдано комикам из команды «Раисы» (Лера Кудрявцева). Команда Дорохова заявила, что отдаст выигрыш на благотворительность.