Михалков, работа на ТВ, отсутствие ролей: куда пропал актер Федор Стуков

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федор Стуков

Федор Стуков — актер, телеведущий и креативный продюсер «СТС Медиа». Как он живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Стуков

Федор Стуков родился 17 сентября 1972 года в Москве. Его мама, работавшая литературным редактором, сыграла большую роль в его формировании как актера, режиссера и сценариста.

«Мама всегда во время съемок была со мной. Давала невероятно мудрые советы, была моим первым зрителем и довольно жестким критиком», — рассказывал он.

Стуков начал сниматься в кино в детском возрасте. В пять лет его заметил режиссер Никита Михалков, и он дебютировал в его картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова».

Спустя два года Стуков вновь снялся у Михалкова — в ленте «Родня». В том же году он сыграл Тома Сойера в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

В 1982 года Стуков снялся в картине «Остров сокровищ». Помимо этого, в детские годы он неоднократно появлялся в «Ералаше».

«Меня до сих пор на улице узнают по „Ералашу“. Подбегают и спрашивают: „О, так это вы в „Ералаше“ снимались?» И это всегда приятно, потому что «Ералаш» для меня как родной дом. Я ведь один из немногих, кто и снимался в киножурнале, и снимал его! В детстве я был, конечно, киноребенком. Еще до киножурнала снялся в фильмах «Родня» и в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна». Но именно после «Ералаша» проснулся знаменитым», — отмечал артист.

Стуков окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Он также снимался в картинах «Комета», «Пеппи Длинныйчулок», «Они и мы», «Медовый месяц», «Бег по солнечной стороне», «Петербургские тайны», «Том Сойер», «Шерлок Холмс» и других.

Всего в его фильмографии более 20 работ.

Как режиссер Стуков работал над проектами «Как я встретил вашу маму», «Восьмидесятые», «Физрук», «Ивановы-Ивановы», «Филфак», «Дыдлы» и другими.

Кроме того, он вел программы «Лего-го!», «До 16 и старше», «Мировые розыгрыши».

В 2010 году артист получил премию ТЭФИ за документальный фильм «Концлагеря. Дорога в Ад». Также имеет ТЭФИ за проект «Физрук».

С 2016 года Стуков — креативный продюсер телеканала СТС.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Федор Стуков

Что известно о личной жизни Стукова

Федор Стуков с 2003 года женат на продюсере Екатерине Стуковой. В 2007 году у пары родился сын Тимофей.

«Катя — моя правая рука, она продюсер и редактор. Мы испытали вместе, еще будучи коллегами, очень многое. Прошли и огонь, и воду, и медные трубы. И я теперь со стопроцентной уверенностью могу сказать: самое важное для меня, чтобы рядом был человек, который бы меня понимал, а все остальное приложится», — говорил актер.

Чем сейчас занимается Стуков

Федор Стуков продолжает занимать должность креативного продюсера канала СТС.

В 2023 году он также выступил режиссером в сериале «Бэби-тур».

«Я из тех режиссеров — их, наверное, большинство, которые хотят рассказать историю, а не просто тупо рассмешить или растрогать. Если история рабочая, в ней есть и драма, и комедия, если она цепляет, это главное», — отмечал Стуков.

Как актер он сейчас практически не работает, но не исключает, что вернется к этой профессии, если поступит интересное предложение.

«Если я снимаю сериал, я этому полностью посвящаю себя. А что касается ролей, если вдруг будет какое-то интересное предложение, конечно, я найду время. Хотя пока такого не было, многие уже воспринимают меня больше как режиссера. Но я держу форму, мне удобно в этом плане: если вдруг происходит какой-то затык по актерским делам, я могу показать, хотя считается, что показывать нельзя, и актер сам все должен сделать. Но иногда такое случается, и здесь мне актерские навыки очень помогают», — объяснял Стуков.

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