Эмин Агаларов, последние новости: тайная свадьба, «Крокус», бизнес в России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Эмин Агаларов

Издание Starhit пишет, что певец и бизнесмен Эмин Агаларов в ночь на 27 мая отмечает вторую свадьбу с Аленой Гавриловой, с которой развелся в 2020 году. Что известно о женитьбе артиста, куда он пропал после теракта в «Крокусе», какой бизнес имеет в России?

Что известно о личной жизни певца

Как пишет Starhit, артист и модель во второй раз зарегистрировали отношения, после чего отправились отмечать свадьбу в кругу близких и друзей.

По информации источника издания, сначала пара расписалась в одном из московских загсов, а вечером собрала друзей на закрытое и довольно скромное торжество в ресторане.

«Белый декор, белый дресс-код, столы украшены живыми цветами. Невесту собирала одна из лучших стилистов столицы. Но есть одно „но“ — всех гостей заранее попросили не делиться кадрами с праздника в социальных сетях», — говорится в материале.

Отмечается, что певец и модель уже вступали в брак — в июле 2018 года, спустя пять лет отношений. Тогда они устроили пышное торжество, пригласив на роскошную церемонию порядка 250 гостей, в том числе, весь цвет шоу-бизнеса, передает издание.

«В этот раз, судя по всему, список сильно скромнее, а многие звезды не смогли быть, так как находятся с концертами в разных городах страны. Зато на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице, но завсегдатай всех фестивалей Эмина. Также узкий круг присутствующих своими хитами эксклюзивно порадовал Баста», — пишут журналисты.

Известно, что пара воспитывает дочь Афину, которая появилась на свет в 2018 году. Это не первый ребенок артиста.

В 2006 году Эмин Агаларов женился на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В 2008 году у супругов родились мальчики-близнецы Али и Микаил. В 2015 году Агаларов и Алиева развелись.

«Мы с Лейлой развелись по обоюдному желанию, у нас просто не получилась семья в полном смысле этого слова. Никто из нас не предавал другого, не обижал, мы вообще не сделали ничего плохого друг другу», — делился певец с HELLO.

Что Агаларов говорил о теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта Эмин Агаларов вместе с отцом Аразом Агаларовым, владельцем концертного зала, прибыл к месту трагедии, где в тот момент бушевал пожар и осуществлялась эвакуация раненых. Почти сразу певец в соцсетях выразил соболезнования погибшим и пострадавшим.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в связи с ужасными событиями в „Крокус Сити Холле“. Этот теракт — страшная трагедия для всех, он коснулся лично меня и моей семьи. Нет слов, чтобы передать всю скорбь», — написал он.

Также известно, что Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим в теракте.

24 марта в компании «Крокус Интернешнл» сообщили, что концертный зал будет восстановлен. Спустя пару дней Агаларов-младший заявил РБК, что пока рано говорить об этом точно.

«Наверное, преждевременно говорить, будет ли восстановлен „Крокус Холл“ в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец. Он будет принимать [решение], естественно, опираясь на общее мнение страны по этому поводу, правительство нам тоже даст видение, как нам действовать дальше», — объяснил Эмин Агаларов.

Вскоре после теракта в «Крокус Сити» пошли слухи, что Эмин Агаларов уже уехал или планирует уехать из России. Однако 2 апреля певец в соцсетях рассказал, что находится в Москве. Он отверг слухи о том, что якобы «сбежал из России» — но предупредил, что действительно собирается уехать на несколько дней заниматься делами в Баку.

В интервью YouTube-программе «НеФорбсов» Эмин напомнил, что живет на две страны.

«В Баку у меня очень большой проект, проект всей моей жизни — Sea Breeze. Поэтому я летаю в Баку минимум один-два раза в неделю. Завтра я уже буду в Москве. Я не „решил отдалиться от России“ или „убежать от санкций“, как пишут злопыхатели. Если [санкции] будут, то от них спастись невозможно. У меня фамилия Агаларов, такая же, как и у отца», — заявил Эмин.

Что известно о бизнес-проектах Агаларова

В 2001 году Эмин Агаларов начал работать в семейном бизнесе. В 2014 году он занял должность первого вице-президента Сrocus Group. В его управлении находились торгово-развлекательные комплексы VEGAS, «Крокус Сити Молл», концертные залы, fashion-ретейл, ресторанный холдинг, медиапроекты и т. д.

В 2016 году Агаларов совместно с Григорием Лепсом и Сергеем Кожевниковым основал музыкальный фестиваль «Жара», который прошел в Баку. В ежегодном мероприятии принимают участие артисты из России и стран СНГ.

В июле 2019 года Агаларов купил журнал ОК!

В мае 2023 года артист покинул Crocus Group. Он объяснил, что принял данное решение из-за большого количества собственных проектов.

«Мы поговорили с отцом и приняли совместное решение, что мои обязанности будут распределены между ведущими топ-менеджерами компании», — рассказывал бизнесмен РИА Новости.

После ухода Агаларов сосредоточился на развитии своей компании Agalarov Development, в структуру которой входят торгово-сервисный комплекс Estate Mall, поп-ап-маркет Boxcity, морской курорт Sеа Breeze Resort & Residences рядом с Баку, а также рестораны, сеть фитнес-клубов и другие проекты.

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