Встречи с мужчинами за деньги, похищение, романы: как живет Светикова

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Светикова

Актриса и певица Светлана Светикова дала откровенное интервью Лауре Джугелии. Что она рассказала о встречах с мужчинами за деньги и похищении маньяком, что известно о личной жизни артистки?

Кто платил Светиковой за встречи

Светикова в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV призналась, что ей доводилось принимать предложения поклонников о совместном ужине за деньги. По словам артистки, она приходила на встречи в сопровождении охраны. С одним из поклонников ей даже удалось подружиться.

«Есть такая практика, действительно. Дважды я ездила, но с охраной, администраторами. Мой директор едет. Все знают, где я нахожусь, они со мной приезжают, они просто где-то вдалеке. Вот поклонник, и он — да [хочет со мной познакомиться]. В итоге один из них стал моим другом. Мы с ним дружили. Хороший парень, отличный», — рассказала она.

У Светиковой был и негативный опыт такого взаимодействия с поклонниками — один из них начал ее преследовать. Певица добавила, что тогда ей пришлось спрятаться, и из-за таких людей ей «миллион раз» приходилось менять номера телефона.

Также Светлана поделилась, что впервые снялась для эротического журнала, когда ей было 18 лет. По словам знаменитости, она не знала, что ей предстоит откровенная фотосессия. Артистка вспомнила, как ей было страшно и она заплакала. Тогда организаторы фотосессии решили ее напоить.

«Нет, [фотосессии] в Playboy не было. Maxim и „Пингвин“. Обложку в Maxim подарили за лучшую озвучку русалочки Ариэль. Позорище просто. А самая смешная эротическая фотосессия была именно в „Пингвине“. Мне было 18. Я приезжаю, там фотостудия, гримерка на втором этаже. Я поднимаюсь: где платья? Платьев нет — висят одни стринги, какие-то стразы, кружева», — рассказала Светикова.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Светлана Светикова

Актриса опешила от образов, которые ей подобрали. По словам звезды, тогда она даже не думала об эротических фотосессиях. Более того, из-за юного возраста ей было страшно.

«Боже, как мне стыдно. <...> Им пришлось меня спаивать, причем не шампанским. Баронесса (Катерина фон Гечмен-Вальдек. — NEWS.ru) приезжает через полчаса, я уже голая с плеткой в руках, с черепом лошади в руках стою. Кошмар! Вот это была первая обложка такая. Господи, там же ребенок», — подчеркнула Светикова.

Как артистка выбралась из плена маньяка

Актриса вспомнила, как пережила похищение. По словам артистки, серийный маньяк представился таксистом и увез ее к себе. Звезда уточнила, что похититель освободил ее из плена, потому что она «стала ему другом». Других своих жертв он не отпускал, добавила Светикова.

«К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли. Он (похититель. — NEWS.ru) уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было», — поделилась она.

Светикова отметила, что начала разговаривать со своим похитителем, поэтому он доверился ей. Через какое-то время он отпустил актрису.

«Он отпустил. Других не отпускал. <...> Я стала ему другом», — объяснила Светикова, но других подробностей своего похищения не привела.

Что известно о личной жизни Светиковой

Светикова в интервью разоткровенничалась, что ее юношеские отношения с юмористом Гариком Харламовым были здоровыми и нежными, в какой-то момент он даже подарил ей кольцо, стоя на одном колене. По словам Светиковой, они вместе снимались в студенческом фильме, после чего подружились, а затем начали встречаться.

«Однажды вечером я на него посмотрела и поняла, что влюбляюсь. Он был худенький и хорошенький, симпатичный, веселенький. Мы постоянно смеялись... Никогда не цапались», — отметила Светикова.

Артистка подчеркнула, что комедиант ее обожал, а рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Харламов был очень заботливым и нежным, вспомнила собеседница.

«Это была такая любовь. Он и на колено вставал и колечко дарил... Все восприняли это как предложение, но мы были дети, и я всегда почему-то понимала, что я рано замуж не выйду», — добавила Светикова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

Однако на пути у пары встали родители Светиковой. Им не нравилась кандидатура юмориста в качестве ухажера дочери, из-за чего в семье часто возникали конфликты. В итоге актриса призналась, что устала от постоянных ссор в семье и закончила отношения. По ее словам, Харламов с ней неохотно идет на контакт, хотя у нее остались только положительные впечатления от отношений с ним.

Ранее певица рассказала, что ее первый поцелуй произошел с хореографом Мигелем, они долгое время дружили. Когда девушке исполнилось 15 лет, а молодому человеку 17, пара начала встречаться. Несмотря на то что отношения не сложились, звезды остались друзьями — хореограф ставил танец певице, когда та участвовала в «Фабрике звезд».

Следующая избранница Харламова Юлия Лещенко говорила, что причиной расставания стала измена со стороны Светиковой. Комик сильно переживал из-за ухода певицы к более статусному мужчине.

Новым возлюбленным Светиковой стал актер Андрей Чадов. Звезды встречались на протяжении пяти лет.

«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути, стали семьей», — рассказывала артистка.

Счастью помешала сплетня, просочившаяся в СМИ и ставшая причиной серьезной ссоры. В тот момент Светикова находилась на гастролях с ледовым мюзиклом Ильи Авербуха «Огни большого города», во время которых познакомилась с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. У пары родилось два сына — Милан и Кристиан.

Читайте также:

Третий ребенок, проблемы со здоровьем, Путин: как живет Анна Хилькевич

Миддлтон не появится на публике до конца года: что известно, кто ее заменит

Смерть сестры, суды за наследство, скандалы: как живет семья Жанны Фриске