«Других он не отпускал»: Светикова впервые рассказала о похищении маньяком Актриса Светикова впервые рассказала, как выбралась из плена маньяка-серийника

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Светикова

Актриса Светлана Светикова в интервью YouTube-шоу Лауры Джугелия вспомнила, как пережила похищение. По словам артистки, серийный маньяк представился таксистом и увез ее к себе. Звезда уточнила, что похититель освободил ее из плена, потому что она «стала ему другом». Других своих жертв он не отпускал, добавила Светикова.

К сожалению, я пережила одну очень страшную историю. Я была украдена. Меня украли. Он [похититель] уже отсидел свое и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник, настоящий серийник. 18 мне было, — поделилась она.

Светикова отметила, что начала разговаривать со своим похитителем, поэтому он доверился ей. Через какое-то время он отпустил актрису.

Он отпустил. Других не отпускал. <...> Я стала ему другом, — объяснила Светикова, но других подробностей своего похищения не привела.

Актриса также рассказала, что ее юношеские отношения с юмористом Гариком Харламовым были здоровыми и нежными, в какой-то момент он даже подарил ей кольцо, стоя на одном колене. По словам Светиковой, они вместе снимались в студенческом фильме, после чего подружились, а затем начали встречаться.

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