В Эквадоре королеву красоты убили из-за севиче из осьминога Участницу «Мисс Эквадор» вычислили по фото еды и застрелили прямо в ресторане

Фото: Социальные сети

Лэнди Паррага

В Эквадоре участницу конкурса «Мисс Эквадор — 2022» от провинции Лос-Риос Лэнди Паррага убили, вычислив ее местонахождение по фотографии тарелки с севиче из осьминога, пишет New York Post. Модель застрелили прямо в ресторане, где она обедала.

Паррага была в городе Кеведо и поделилась снимком с блюдом в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Судя по кадрам видеонаблюдения из ресторана, туда ворвались двое и напали на модель и мужчину, с которым она беседовала. После трех выстрелов злоумышленники сбежали, оставив королеву красоты истекать кровью. Она скончалась на месте.

Полиция подозревает в убийстве Парраги вдову торговца наркотиками Леандро Нореро. После смерти в его телефоне обнаружили фотографии модели и переписки о дорогостоящих подарках, в том числе квартирах и машинах. Местная пресса также сообщала о романе Парраги с Нореро. Сама королева красоты связь с наркобароном не комментировала.

Ранее российская модель Ирэн Феррари попала в больницу с ожогами лица и груди после того, как у нее произошел конфликт с водителем у ресторана быстрого питания. По предварительным данным, мужчина плеснул на пострадавшую горячим кофе, когда она пыталась забрать свой заказ.