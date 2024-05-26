«На колено вставал»: Светикова об отношениях с Гариком Харламовым Светикова рассказала, что во время отношений Гарик Харламов делал ей предложение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Актриса Светлана Светикова рассказала, что ее юношеские отношения с юмористом Гариком Харламовым были здоровыми и нежными, в какой-то момент он даже подарил ей кольцо, стоя на одном колене. Этим она поделилась в интервью YouTube-шоу Лауры Джугелия. По словам Светиковой, они вместе снимались в студенческом фильме, после чего подружились, а затем начали встречаться.

Однажды вечером я на него посмотрела и поняла, что влюбляюсь. Он был худенький и хорошенький, симпатичный, веселенький. Мы постоянно смеялись... никогда не цапались, — отметила Светикова.

Артистка подчеркнула, что комедиант ее обожал, а рядом с ним она чувствовала себя защищенной. По ее воспоминаниям, Харламов был очень заботливым и нежным.

Это была такая любовь. Он и на колено вставал и колечко дарил... Все восприняли это как предложение, но мы были дети, и я всегда почему-то понимала, что я рано замуж не выйду, — добавила Светикова

Однако на пути у пары встали родители Светиковой. По какой-то причине им не нравилась кандидатура юмористка в качестве ухажера дочери, из-за чего в семье часто возникали конфликты. В итоге актриса призналась, что устала от постоянных ссор в семье и закончила отношения. По ее словам, юморист с ней неохотно идет на контакт, хотя у нее остались только положительные впечатления от отношений с ним.

Ранее Харламов рассказал, что во время предложения своей девушке Катерине Ковальчук он встал на колено, но не смог самостоятельно подняться. Шоумен добавил, что поэтому данная свадьба станет последней в его жизни.