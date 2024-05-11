Харламов объяснил, почему свадьба с Ковальчук станет последней в его жизни Харламов не смог подняться с колен, делая предложение Ковальчук

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов в шоу «Кстати» на VK рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.

Да, я сделал предложение своей Катюхе. Там ничего такого: скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался пока она скажет «Да». Потом она помогла мне встать... Когда я встал, я понял, что больше никогда вставать на колено не буду в этой жизни. И вообще счастье любит тишину, — сказал Харламов в эфире.

Харламов пояснил, что они с будущей супругой будут несколько месяцев обсуждать организацию предстоящей свадьбы и пообещал спеть на торжестве со своей группой «Купание обезьяны в теплой воде». Он также признался, что, увидев кольцо, Ковальчук расплакалась.

Это было очень трогательно. Но смешно при этом. У Кати была смена6 она сейчас снимается в кино вместе с Никитой Кологривым. Она сильно устала, у нее потекла тушь по лицу... Я вита на колено и говорю: «Екатерина, согласитесь ли вы выйти замуж за Игоря Харламова?». И она расплакалась. Это было очень мило, у нас даже есть домашнее видео, — поделился подробностями Харламов.

Ранее Харламов опубликовал короткое видео с Ковальчук, акцентировав внимание зрителей на правой руке спутницы, которую украсило кольцо с большим камнем.

На видео заметно, что пара едет куда-то на автомобиле. В момент, когда Харламов показал в объектив кольцо, Ковальчук широко улыбнулась и засмеялась. На протяжении всего ролика на фоне играет романтичная песня Love Story в исполнении британской певицы Ширли Бэсси.