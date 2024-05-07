Харламов намекнул, что снова собрался под венец Харламов опубликовал видео с «обрученной» Катериной Ковальчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал короткое видео с актрисой Катериной Ковальчук. Юморист акцентировал внимание зрителей на правой руке спутницы, которую украсило кольцо с большим камнем.

Тили-тили-тесто, — подписал ролик артист.

На видео заметно, что пара едет куда-то на автомобиле. В момент, когда Харламов показал в объектив кольцо, Ковальчук широко улыбнулась и засмеялась. На протяжении всего ролика на фоне играет романтичная песня Love Story в исполнении британской певицы Ширли Бэсси.

Харламов недавно посетил шоу «Натальная карта» на YouTube, где ведущая проекта Олеся Иванченко, изучив гороскоп, сказала, что ему нужна способная к интеллектуальным спорам женщина. Затем она извинилась перед девушкой комика. На это юморист заявил, что у него нет пары. Однако вскоре Харламов опубликовал видео, на котором поет в машине вместе с Ковальчук. В ответ на напоминание одной из подписчиц о его недавних словах Харламов ответил, что в «Натальной карте» "все вранье".

В 2021 году актриса Катерина Ковальчук впервые официально вышла в свет с Гариком Харламовым, тем самым подтвердив их романтические отношения. Артисты вместе работали в комедийном проекте «Гусар», где шоумен исполнял главную роль.