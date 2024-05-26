Смерть сестры, суды за наследство, скандалы: как живет семья Жанны Фриске

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Почти девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга умерла певица Жанна Фриске. Недавно стало известно, что двоюродная сестра артистки скончалась от онкологии. Как живет семья исполнительницы?

Что известно о смерти сестры Фриске

Младшая сестра покойной певицы Наталья Фриске сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака. Девушка лечилась в Турции, после чего пошла на поправку.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — поделилась родственница Фриске.

Летом 2022 года Фриске собирала деньги на лечение родственницы. Певица признавалась, что врачи обнаружили у Татьяны метастазы в позвоночнике и печени. Тогда сестре Жанны Фриске понадобился срочный курс химиотерапии. Однако лечение в Турции ее не спасло. В начале мая 2024 года исполнительница сообщила о плохом состоянии сестры. Метастазы пошли по всему организму. Фриске уточнила, что лечение за границей ничего не дало Татьяне, а медики только «вытягивали деньги».

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал KP.RU, что двоюродную сестру певицы обманули во время лечения рака. По его словам, врачи «угробили девочку», которая могла справиться с заболеванием. Он уточнил, что в Турции Гончаренко лечили не по той истории болезни, а в Израиле использовали подпольное лекарство.

«Сначала Таню обещала вылечить Турция. Но, как оказалось позже, там ее не по той истории болезни лечили <...>. А в Израиле вообще хамы! Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Говорили, что оно эффективное, но о нем еще никто не знает. Мы потом у них попросили выписку, они даже не дали ее. Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция — на $78 тысяч, а Израиль — на $38 тысяч», — рассказал Фриске.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Копылов

Он добавил, что рак груди у Гончаренко обнаружили, когда еще была жива Жанна. Однако, по словам мужчины, врачи недосмотрели и начали принимать меры, когда была четвертая стадия и пошли метастазы. Фриске добавил, что для лечения отцу Гончаренко пришлось распродать все свое имущество.

Из-за чего муж Фриске конфликтует с ее отцом

2015 год стал отправной точкой борьбы за наследство Фриске. В суде встретились Дмитрий Шепелев и отец Фриске Владимир. Обе стороны не единожды подавали исковые заявления друг к другу с финансовыми претензиями. По словам отца певицы, Шепелев присваивал себе все деньги, которые должны были достаться их с певицей общему сыну Платону. Телеведущий в ответ на это запретил родителям исполнительницы видеться с внуком.

«Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все ополовинил», — заявлял отец Жанны Фриске в разговоре со StarHit.

Известно, что по итогам судов наследников Фриске (родителей и сына) обязали вернуть Русфонду не использованную для лечения знаменитости сумму — более 21 миллиона рублей. Шепелев часть долга погасил, а родители Фриске — нет. По этой причине половину подмосковного особняка исполнительницы, которая досталась ее матери и отцу, судебные приставы выставили на продажу в счет погашения долга. Эту часть дома выкупил Шепелев.

В ходе судов также выяснилось, что наследство Фриске составляло около 90 миллионов рублей. В него входят квартира на Красной Пресне, автомобиль Range Rover, половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья и банковские счета.

Отец артистки Владимир Копылов заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, поскольку может навредить ему, несмотря на то, что через суд добился возможности навещать Платона.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — сказал Копылов.

Как сложилась судьба сына Фриске

В конце марта Шепелев появился в студии семейной программы «В кругу друзей» вместе с Платоном, Тихоном и падчерицей Ладой. Вместе с ними на съемочной площадке были и домашние питомцы — три собаки. Пользователи соцсетей отметили, что старший сын Шепелева Платон все больше похож на маму — певицу Жанну Фриске.

«Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы год назад, когда за один день в кадре побывали десятки животных и птиц. <...> И наши собаки проявили себя даже лучше, чем я ожидал, согласились выполнить все команды. Воспитанные девочки!» — сказал Шепелев.

9 апреля сестра Фриске поздравила сына певицы и Шепелева с 11-летием. Известно, что Наталья не общается с племянником уже почти 10 лет. После смерти певицы телеведущий не давал ее семье видеться с Платоном, о чем также рассказывал отец артистки в интервью шоу «Алена, блин!».

«Знай, мы всегда тебя любим и ждем», — обратилась Наталья Фриске к Платону в соцсетях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, что Платон серьезно увлекается баскетболом. По его словам, мальчик уже добился неплохих результатов в спорте. Шепелев признался, что точно не сможет обыграть 11-летнего сына.

«Платону 11 лет. Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть», — сказал Шепелев.

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