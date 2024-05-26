«Пришлось меня спаивать»: Светикова о съемках для эротического журнала Актриса Светикова вспомнила, как ее в 18 лет спаивали на эротических съемках

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Светикова

Актриса Светлана Светикова в интервью на YouTube-шоу Лауры Джугелии рассказала, что впервые снялась для эротического журнала, когда ей было 18 лет. По словам знаменитости, она не знала, что ей предстоит откровенная фотосессия. Артистка вспомнила, что ей было страшно и она заплакала. Тогда организаторы фотосессии решили ее напоить, добавила она.

Нет, [фотосессии] в Playboy не было. Maxim и «Пингвин». Обложку в Maxim подарили за лучшую озвучку русалочки Ариэль. Позорище просто. А самая смешная эротическая фотосессия была именно в «Пингвине». Мне было 18. Я приезжаю, там фотостудия, гримерка на втором этаже. Я поднимаюсь: где платья? Платьев нет — висят одни стринги, какие-то стразы, кружева, — поделилась Светикова.

Актриса добавила, что опешила от образов, которые ей подобрали. По словам звезды, тогда она даже не думала об эротических фотосессиях. Более того, из-за юного возраста ей было страшно.

Боже, как мне стыдно. <...> Им пришлось меня спаивать, причем не шампанским. Баронесса (Катерина фон Гечмен-Вальдек. — NEWS.ru) приезжает через полчаса, я уже голая с плеткой в руках, с черепом лошади в руках стою. Кошмар! Вот это была первая обложка такая. Господи, там же ребенок, — рассказала Светикова.

Актриса также вспомнила, как пережила похищение. По словам артистки, серийный маньяк представился таксистом и увез ее к себе. Звезда уточнила, что похититель освободил ее из плена, потому что она «стала ему другом». Других своих жертв он не отпускал, добавила Светикова.