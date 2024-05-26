Миддлтон не появится на публике до конца года: что известно, кто ее заменит

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источники, приближенные к королевской семье Британии, сообщают, что Кейт Миддлтон, вероятно, «не будет появляться на публике до конца года» и будет окружена родными. Что известно о состоянии принцессы Уэльской, кто ее заменит?

Почему Кейт до конца года не появится на публике

Как рассказали источники The Daily Beast, Миддлтон продолжает курс профилактической химиотерапии после того, как в начале этого года у нее был диагностирован рак. По словам одного из друзей королевской семьи, они не ожидают, что Кейт вернется к какой-либо публичной роли в среднесрочной перспективе, добавив, что, возможно, она будет отсутствовать на публике до конца года.

«Многие люди, занимающиеся планированием, должны знать, чем занимаются все главные лица, задолго до этого. Мне сказали, что дневник Кейт на этот год пуст. Ничего не запланировано. Возможно, она не появится на публике до конца года», — сказал собеседник.

Между тем издание OK! со ссылкой на друзей Кейт и Уильяма утверждает, что принцесса может выйти в свет уже осенью, однако только в том случае, если ее состояние существенно улучшится.

В настоящее время принцесса Уэльская находится в окружении родных, а на следующей неделе королевская семья отправится в загородный дом в поместье Сандрингем.

Кто возьмет на себя обязанности Миддлтон

Издание Life&Style сообщает, что вместо Кейт Миддлтон на нескольких мероприятиях появится принцесса Беатрис, родная племянница Карла III (дочь его младшего брата принца Эндрю) и девятая представительница британской королевской семьи в очереди на престол.

Инсайдер, с которым удалось пообщаться порталу, отметил, что Беатрис очень рада помочь Кейт и надеется, что смогла бы чаще выходить в свет, пока Миддлтон проходит лечение.

«Беатрис хотелось бы, чтобы это происходило на постоянной основе. Она чувствует себя комфортно в центре внимания и была бы очень рада стать активно работающей королевской особой», — поделился источник.

Что известно о состоянии принцессы

Издание RadarOnline сообщило, что у принцессы Уэльской поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.

Доктор Стюрт Фишер рассказал что рак и химиотерапия сказываются на состоянии организма принцессы, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон неплохо поддается лечению, заявил онколог Евгений Черемушкин. По словам специалиста, любая химиотерапия может иметь последствия, так как токсины убивают не только опухолевые, но и здоровые клетки.

«Химиотерапия бывает сложной, многокомпонентной, индивидуальная непереносимость бывает очень выраженной. Этот вид опухоли неплохо лечится, но все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов», — пояснил специалист.

Врач считает, что добиться успеха в борьбе с онкологией можно ценой нескольких лет жизни. При этом ожидать полного избавления от рака не стоит: чаще всего опухоль превращается в хроническое заболевание, которое будет с человеком до конца жизни, уточнил специалист. Черемушкин добавил, что важно создать баланс между потенциальным ростом образования и организмом.

«То, что происходит с Миддлтон, это, скорее, осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости, которая приводит к выраженной токсичности», — заключил онколог.

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