Подробности лечения Миддлтон: есть ли у принцессы шанс на выздоровление

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Онколог Евгений Черемушкин заявил, что заболевание принцессы Уэльской Кейт Миддлтон неплохо поддается лечению. Последние новости о самочувствии супруги принца Уильяма, есть ли у нее шанс на выздоровление?

Как химиотерапия влияет на организм принцессы

По словам Черемушкина, любая химиотерапия может иметь последствия, так как токсины убивают не только опухолевые, но и здоровые клетки.

«Химиотерапия бывает сложной, многокомпонентной, индивидуальная непереносимость бывает очень выраженной. Этот вид опухоли неплохо лечится, но все зависит от состояния пациентки, насколько у нее хватает ресурсов. Любая химиотерапия — токсины, яды, которые убивают не только опухолевые клетки, но и собственный организм. Здесь много аспектов», — пояснил специалист.

Врач считает, что добиться успеха в борьбе с онкологией можно ценой нескольких лет жизни. При этом ожидать полного избавления от рака не стоит: чаще всего опухоль бывает злокачественной и превращается в хроническое заболевание, которое будет с человеком до конца жизни, уточнил специалист. Черемушкин добавил, что важно создать баланс между потенциальным ростом образования и организмом.

«То, что происходит с Миддлтон, — это скорее осложнение. Чаще всего это происходит из-за высокодозной химиотерапии или индивидуальной непереносимости, которая приводит к выраженной токсичности», — заключил онколог.

Издание RadarOnline сообщило, что курс химиотерапии дал опасные побочные эффекты на здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая проходила лечение от рака толстой кишки.

В настоящее время принцесса Кейт полностью изолирована с тремя детьми и мужем принцем Уильямом в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. Именно этим объясняется ее отсутствие в свете, на которое обратили внимание поклонники королевской семьи. По словам доктора Стюарта Фишера, рак и химиотерапия сказываются на состоянии ее организма, в том числе на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Что о самочувствии Миддлтон говорил принц Уильям

При этом 10 мая принц Уильям в беседе с администратором больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, куда он приехал с визитом, рассказал, что у Кейт Миддлтон все хорошо. Других подробностей о состоянии жены он не раскрыл.

Биограф Роберт Джобсон сообщал, что проблемы со здоровьем Кейт Миддлтон только скрепили ее отношения с мужем принцем Уэльским. Кроме того, она возобновила общение с принцем Гарри, после того как публично рассказала о своем онкологическом заболевании. Отношения между ними были испорчены после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл.

Какие врачи оперировали Кейт

Издание Hindustan Times писало, что принцессе Уэльской потребовалась помощь зарубежных медиков при абдоминальной операции. По информации СМИ, специально для монаршей особы в Лондон прилетели врачи из Рима.

Выбор пал на докторов из римской клиники Gemelli. Это один из самых лучших медицинских центров в Италии. Специалисты больницы вылечили многих знаменитостей. В частности, именно они оперировали Папу Франциска. Отмечается, что во время этого хирургического вмешательства была обнаружена онкология.

В окружении Кейт рассказывают, что результаты лечения приносят свои положительные результаты. Принцесса проходит курс химиотерапии и много времени проводит на свежем воздухе.

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