Королевская семья Британии: последние новости, русская привычка у Миддлтон

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Карл III

Король Великобритании Карл III остро реагирует на обсуждения придворными состояния лечащейся от рака Кейт Миддлтон и запрещает им обсуждать тему ее возвращения к работе. Что об этом известно, какие еще новости выходили о королевской семье на сегодня, 17 мая?

Что известно о лечении Кейт Миддлтон от рака

Королевский корреспондент Дженни Бонд рассказала, что результаты лечения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон приносят положительные результаты, сообщает OK! По словам спикера, принцесса Уэльская много времени проводит на свежем воздухе, а спокойный ритм жизни способствует ее восстановлению.

«С каждым днем Кэтрин чувствует себя все лучше, получая невероятную поддержку от своих близких», — объясняет Дженни Бонд.

Королевский эксперт утверждает, что Кейт Миддлтон на настоящий момент проводит все свободное время в кругу своих близких, в том числе и родителей, поскольку Уильям занят в многочисленных деловых поездках.

Как Карл III наказывает придворных за разговоры о Кейт

Королевский писатель Кристофер Андерсен обратил внимание, что в Британии многие годами критиковали Кейт Миддлтон за то, что она неохотно участвует в публичных мероприятиях, сообщает Fox News.

«Внутри дворца и за его пределами есть те, кто годами критиковал Кейт до ее диагноза за то, что она якобы не взяла на себя свою долю королевского бремени. Они упрекают ее за то, что она не ходила на такое количество разрезаний ленточек, открытия больниц и мемориальных досок», — отметил он.

По словам Андерсона, после того как Кейт Миддлтон сообщила общественности об онкологическом заболевании, король Великобритании Карл III сделал все возможное, чтобы прекратить пересуды вокруг нее.

«Кейт всегда предпочитала ставить благополучие своих детей выше королевских обязанностей. В прошлом Чарльз хранил молчание по этому поводу и позволял продолжаться нападкам со стороны. Но не более. Теперь король не терпит критики в адрес Кейт, и точка! Другие члены королевской семьи и придворные знают, что он может прочитать им „Акт о беспорядках“, если они осмелятся произнести негативное слово о Кейт», — сообщил королевский писатель.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Кристофер Андерсон также уточнил, что именно монарх запрещает приближенным к королевской семье говорить на тему возвращения принцессы Уэльской к полноценному графику.

«Никто лучше короля не понимает, насколько трудной может быть борьба с раком, каких потерь это требует эмоционально и физически. Король ясно дал понять, что Кейт получит все, что ей нужно», — добавил эксперт.

Какую привычку у русских переняла Миддлтон

Британский телеведущий Роман Кемп рассказал о «русской» привычке принцессы Уэльской. С членами королевской семьи он познакомился, когда был диджеем на садовой вечеринке в Букингемском дворце несколько лет назад.

Лично с Кейт Миддлтон он пересекся после того, как закончил работу над документальным фильмом о психологическом здоровье. Картина впечатлила принцессу Уэльскую, и она решила посетить дом журналиста.

Во время приема больше всего телеведущего удивила «русская» привычка принцессы: перед тем как войти в дом, она сняла обувь, что не принято делать на Западе, пишет «Царьград».

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