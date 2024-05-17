Алла Пугачева: последние новости 17 мая, ухудшение здоровья, приезд в РФ

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Жители Кипра сообщили об ухудшении состояния здоровья народной артистки СССР Аллы Пугачевой, а шоумен Стас Барецкий написал песню о чувствах к певице. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Что известно о здоровье Аллы Пугачевой

Зрители, пришедшие на концерт группы «ДДТ» в Лимасоле, испугались за здоровье Аллы Пугачевой, увидев ее в зале, сообщает MK.RU. По словам местных жителей, образ жизни Примадонны на Кипре сильно изменился, в частности, она перестала ходить на прогулки с супругом, комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Алла как-то сдала. Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена — все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности. Раньше она часто с Галкиным гуляла, наслаждалась красотами Кипра. Мы — местные — постоянно обсуждали, где и когда видели Пугачеву. Сейчас такого нет: такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», — рассказали жители Лимасола.

Пластический хирург Мадина Байрамукова также отметила, что Алла Пугачева в последнее время выглядит неважно, и поэтому, считает врач, ретуширует свои снимки в социальных сетях.

«На мой взгляд, выглядит Алла неважно. На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные асимметричные губы. <...> Все снимки замыленные до такой степени, что невозможно разглядеть детально даже ее черты лица. Мне лично непонятно, почему у нее идет такое неприятие себя. Все-таки она мудрая женщина», — отметила пластический хирург.

Какие чувства к Пугачевой испытывает Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что написал песню об Алле Пугачевой и Максиме Галкине, поскольку у него есть чувства к певице. Он подчеркнул, что эта композиция о том, как он доволен покупкой их бывшего совместного замка в подмосковной деревне Грязь. Барецкий также пригласил Примадонну в гости и призвал ее «не заниматься ерундой».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

«Эта песня не совсем про Пугачеву и Галкина, я больше писал про замок, который я купил. Я доволен покупкой, пусть Алла Борисовна приезжает и не занимается ерундой, а живет со мной вдвоем. Я решил сделать призыв через музыку. У меня же чувства к Алле Борисовне», — объяснил он.

По словам Барецкого, его песня является любовным письмом и музыкальным посылом, призванным вернуть Примадонну в Россию. В композиции звучат слова: «Здесь, в Грязи, да просто рай, Пугачева, прилетай».

«Она певица, я пытаюсь быть певцом. Стихи неплохие получились. Эта песня как любовное письмо к Алле Борисовне. Я ей сделал музыкальный посыл, чтобы она возвращалась», — уточнил шоумен.

Что Зверев рассказал о возвращении Пугачевой в Россию

Стилист и шоумен Сергей Зверев выразил уверенность в возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Он отметил, что будет рад, если исполнительница вновь станет жить в Москве.

«Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад», — цитирует его Teleprogramma.pro.

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