Голливуд, жены из США, любовь к России: как живет актер Игорь Жижикин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Жижикин

Игорь Жижикин прославился как актер российского и американского кино. Что известно о карьере и личной жизни артиста, как он сейчас отзывается о России и Голливуде?

Чем известен Игорь Жижикин

Артист родился 8 октября 1965 года в Москве. После службы в армии, где познакомился с цирковыми артистами, поступил в Московский областной государственный институт физической культуры и устроился в Московский государственный цирк.

В 1989 году в составе группы Московского цирка уехал в США, работал воздушным гимнастом в шоу «Цирка дю солей» Mystere в лас-вегасском казино, играл роль Самсона в мюзикле «Юбилей», а также снимался в кино. Одной из самых известных голливудских работ Игоря Жижикина является роль полковника Довченко в блокбастере «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

В 2001 году артист вернулся в Россию. В отечественном кинематографе он дебютировал со съемок в лентах «Убойная сила», «Спецназ по-русски» и второй части фильма «Любовь в большом городе». Наиболее популярные картины с ним — «Вий», «Мажор», «Бригада. Наследник».

Что известно о личной жизни Игоря Жижикина

Первый брак артист заключил с официанткой Бренде ради получения американского гражданства. Второй супругой стала танцовщица гражданка США по имени Лиса. Эти браки были краткосрочными.

В третий раз Игорь Жижикин сыграл свадьбу с россиянкой по имени Наталья. Они прожили вместе 12 лет, затем развелись. Бывшая супруга проживает в Америке. В России актер жил в гражданском браке с девушкой по имени Любовь, в этих отношениях в 2019 году родился сын Лука.

«А ведь я сдавал анализы, и врачи говорили, что я не стану отцом. У меня были две жены-американки, одна — русская. 12 лет с ней прожили, только разошлись — она родила сразу. Я же был занят работой, снимался с утра до вечера, так что мне не было обидно, что у меня нет детей», — рассказал он в программе «Звезды сошлись».

Последний раз о своей личной жизни Жижикин говорил в 2021 году. Тогда у него был роман с актрисой Татьяной Таушевой. На сегодняшний день пара не вместе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Игорь Жижикин

Что Жижикин говорит о работе в Голливуде и России

Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru отметил, что работа актера в России существенно отличается правовыми гарантиями от США. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Он также заметил, что российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин.

«У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит», — отметил Жижикин.

Несмотря на многолетнюю карьеру в Голливуде, своей родиной Игорь Жижикин по-прежнему считает Россию.

«Россию люблю за ее разнообразие. Она прекрасная, разная и притягательная. Но Москва — самая любимая! Родной Ленинградский проспект всегда греет душу. Я здесь многих знаю, мы соседи, всегда видимся, здороваемся и общаемся. К тому же в сталинских домах живет множество народных и заслуженных артистов», — признался актер.

Чем сейчас занимается Игорь Жижикин

Игорь Жижикин в настоящий момент гастролирует по России с антрепризой «Мастер и Маргарита». Также 58-летний артист активно продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним вышел сериал «Постучись в мою дверь в Москве» и ожидаются премьеры фильмов «Либидо», «Кореша», «Новый год в Березовке» и «Зять».

По словам артиста, его продолжают звать сниматься в Голливуде на небольшие роли, но в настоящий момент он не готов «сорваться и поехать туда».

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