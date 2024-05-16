Дубляж, отсутствие ролей, Верховный совет: где сейчас Владимир Герасимов

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Актер Владимир Герасимов обрел известность благодаря роли Володи Мятникова в фильме «Аты-баты, шли солдаты...». Как сейчас складывается жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Владимир Герасимов

Владимир Герасимов родился 31 августа 1950 года в Москве, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. После получения диплома служил в Ленкоме, затем играл в театре-студии «Ангажемент», а после ухода из учреждения режиссера Евгения Лисконога занял место художественного руководителя.

Дебют Герасимова в кино состоялся в 1971 году в фильме «Освобождение», спустя еще три года он сыграл свою первую главную роль в комедии «Веселый калейдоскоп». Наиболее известными работами артиста стали роли Юры в фильме «Последнее лето детства», младшего сержанта Володи Мятникова в военной драме «Аты-баты, шли солдаты...», лейтенанта милиции Матушкина в детективе «Задача с тремя неизвестными».

Владимир Герасимов также известен как актер дубляжа. Он работал над лентами «Секретные материалы», «Джейн Эйр», «Элен и ребята», «Спасатели Малибу», «Спрут».

Что известно о личной жизни Владимира Герасимова

Артист состоит в браке с Риммой Герасимовой. В этом союзе родился сын Антон. Наследник подарил актеру трех внучек — Анну, Анастасию и Василису.

«Жена Римма Игоревна, поженились мы с ней в 1975 году, живем мы с ней давно. Сын Антон. У нас замечательные внучки. Это мой тыл, это моя база, моя любовь, то, ради чего я живу на этом свете», — говорил артист.

Какое предложение Герасимов получил от члена Верховного совета

Владимир Герасимов никогда не имел желания сменить профессию, однако однажды получил предложение одного из членов Верховного совета присоединиться к ним.

«Я жил на улице Королева в доме, куда поселили членов Верховного совета. Тогда, я помню, были куплены первые машины, мы как-то так стали сначала дружить „машинами“. Тогда у всех были в основном „Жигули“, так что помогать можно было, еще можно было под капот залезать. И один из тогдашних членов Верховного совета предложил: „Хочешь к нам в структуру типа администрации президента?“» — рассказал актер.

От предложения артист отказался.

«Я как-то прикинул себя в этом качестве и понял, что это будет такая нелепость!» — заметил он.

Чем сейчас занимается Владимир Герасимов

Актер длительное время своей карьеры уделял дубляжу. По словам артиста, в частности, это было связано с отсутствием предложений о съемках.

«Съемочный период в основном был с 1970 по 1985 год. Активный был такой период съемочный. Снимался много, потом, когда все пошло на убыль, какое-то время был „Ангажемент“ — театр-студия, когда студийное движение развернулось, вот поэтому как-то так этот театр занимал все время, и особо не до съемок было. А потом и это кануло в лету, и остался только дубляж», — признался актер.

После длительной работы над озвучиванием фильмов Владимир Герасимов в начале нулевых вновь вернулся к съемкам в кино. Он исполнил несколько небольших ролей в телесериалах «Дальнобойщики», «Самозванцы», «Опера-1. Хроники убойного отдела», «Охота на гения», «Формула стихии», «Мент в законе — 9».

Последние работы Герасимова датируются 2018 годом. В настоящий момент артист на пенсии.

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