Рига, депрессия из-за отъезда актеров, Пугачева: где сейчас Евгения Крегжде

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Евгения Крегжде

Заслуженная артистка России Евгения Крегжде обрела популярность благодаря съемкам в скетч-шоу «Даешь молодежь!» и в фильме «Географ глобус пропил». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Евгения Крегжде

Крегжде родилась 15 июля 1982 года в Риге. Она окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина в 2005 году, тогда же была принята в Театр имени Евгения Вахтангова.

Сразу после окончания института артистку пригласили в программу «Женская лига», где она снималась на протяжении первого сезона. В 2009 году Крегжде присоединилась к актерскому составу скетч-шоу «Даешь молодежь!», где прославилась ролью Зинаиды Комиковой по прозвищу Шакира. Вместе с партнерами по программе актриса выступала в составе томской команды КВН «Максимум» на фестивале «Голосящий КиВиН — 2009» и стала обладательницей почетного второго приза «Большой КиВиН в светлом».

Сниматься в кино актриса начала с эпизодических ролей в детективе «Инструктор» и комедии «Ландыш серебристый». Затем появилась в лентах «Географ глобус пропил», «Эти глаза напротив», «Псих», «Совсем не простая история» и других.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Евгения Крегжде

Что Евгения Крегжде говорила о Прибалтике

Евгения Крегжде имеет русско-латышское происхождение, после переезда в Москву она регулярно посещала свою семью на родине.

«Для меня этот город — сказка. Рига — родина, о ней разговор отдельный. Вильнюс мне видится белокаменным, таким тарковским. А Таллинн — уютный и сказочный, с прелестными кафешками. Обожаю там бывать!» — делилась артистка с эстонской прессой.

Актриса признавалась, что ей везет на работу с прибалтами. Так, она много лет работала в Театре Вахтангова под руководством режиссера Римаса Туминаса, а в паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом одержала победу в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Точно, везет. Когда в этом шоу мне в партнеры назначили Повиласа, я даже не удивилась. Литовцы меня окружили. Но Литва, как и Эстония, — часть Прибалтики, моей родины, и такое сотрудничество мне очень приятно», — заметила Крегжде.

Что известно о поездке Крегжде в Израиль

В мае 2023 года Евгения Крегжде посетила Израиль. Там она встретилась с литовским режиссером Римасом Туминасом, который в мае 2022 года покинул должность худрука Театра Вахтангова, а за два месяца до этого покинул Россию. Тогда в Сети появилось видео, где он якобы негативно высказывался о политической ситуации в целом.

«Неделя в Израиле, не моя страна, не моя ментальность, не по любви. По любви — Париж и Рим, но когда это будет, сейчас сплошные компромиссы. Виделась с Римасом. Встреча, которую ждала полтора года. Говорили два часа, успела обнять, погладить, наговорить то, что мечтала произнести всегда», — рассказала актриса в соцсетях.

Крегжде также призналась, что во время визита в Израиль видела народную артистку СССР Аллу Пугачеву, однако не решилась к ней подойти.

«Видела Аллу Борисовну. Задумчивую, потустороннюю, но планетарно прекрасную. Не захотелось приближаться и мешать», — отметила она.

Чем сейчас занимается Евгения Крегжде

Актриса по-прежнему служит в Театре Вахтангова, где задействована в спектакле «Повесть о Сонечке». Евгения Крегжде призналась, что это ее первая постановка, на которую она согласилась после затяжной депрессии.

«До нее отказала трем театральным режиссерам, ссылаясь на дикую депрессию, в которой действительно пребывала от событий, покачнувших, уверена, нас всех и повлекших отъезд моих близких соратников по жизни и творчеству», — написала она в личном блоге.

Евгения Крегжде состоит в браке. Ее супруга зовут Евгений, он не имеет отношения к сфере искусства. Пара воспитывает шестилетнего сына Глеба.

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