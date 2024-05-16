Израиль, жизнь в США, скандал с Соловьевым: где сейчас Евгения Ахременко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгения Ахременко

Актриса Евгения Ахременко продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ахременко

Евгения Ахременко родилась 12 апреля 1975 года в Бейруте (Ливан) в семье заместителя главы советского торгпредства. Там прожила до пяти лет, затем отца перевели в столицу Ливии Триполи, где Ахременко доучилась до шестого класса.

После этого семья вернулась на родину, но спустя время отца отправили торговым представителем в Израиль.

В 1994 году отца артистки направили полномочным представителем в США. Семья отправилась вместе с ним. Там Ахременко окончила Американскую академию драматических искусств в Лос-Анджелесе.

«Несколько раз Энтони Хопкинс приходил к нам на занятия, преподавал актерское мастерство. Увидев его впервые, буквально впали в ступор. Хопкинс уже успел сняться в „Молчании ягнят“, стал небожителем. Мне посчастливилось поучаствовать в его мастер-классах. Хопкинс спокойный, выдержанный, добрейшей души человек с позитивной энергетикой. Ни разу не включил звезду, не проявил надменности, ведя занятия», — вспоминала она.

Спустя время актриса вернулась в Россию из-за болезни отца.

Ахременко снималась в картинах «Кофе с лимоном», «Моя любимая ведьма», «Кружева», «Однажды будет любовь», «Мамочки», «Новости», «Кухня», «Мамочки-2», «Особый случай», «В созвездии Стрельца», «Где живет Надежда», «Министерство», «Ветер перемен», «Пуля», «Критический возраст», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Инсомния», «Братья», «Хочу замуж», «13 клиническая» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Ахременко

Первым мужем Евгении Ахременко был американский адвокат по имени Ван. Пара прожила вместе четыре года.

«Роман был бурным. Могла бы сочинить что угодно, но скажу правду: я была девушкой вспыльчивой, с большими амбициями, ни на какие компромиссы не шла, а для семейной жизни это губительно. В итоге мы разбежались, но без скандалов», — рассказывала она.

Вторым супругом Ахременко стал актер Константин Соловьев, с которым она познакомилась в 2008 году на съемках фильма «Кружева». Пара не только поженилась, но и обвенчалась.

В 2010 году у артистов родился сын Даниил. Вскоре выяснилось, что у Соловьева появилась другая женщина. Супруги расстались, когда Ахременко была беременна вторым ребенком — сыном Тимофеем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгения Ахременко с сыном Даниилом

Спустя время после развода Ахременко сообщила, что Соловьев отрекся от наследников. Она заявила, что артист выплачивает алименты, но не считает нужным видеться с ними и принимать участие в их воспитании.

«Мы заблокированы везде. Я была готова пойти на любые условия и выйти на него через друзей, его маму, няню. Рада была бы привозить детей к его родителям и оставлять, если я для него как некий раздражитель. Но он и на это не пошел», — жаловалась Ахременко.

Соловьев в ответ заявлял, что будет не против, если его лишат родительских прав.

Однако недавно артист развелся с танцовщицей Анастасией Лариной, к которой ушел от Ахременко и которая родила ему дочек. Он признался, что планирует наладить отношения с наследниками от прошлого брака.

«Думаю, в дальнейшем мы будем только налаживать отношения. Пока сыновья с дочками не знакомы. Жалеть о чем-то бессмысленно, ведь все уже произошло», — прокомментировал Соловьев.

Чем сейчас занимается Ахременко

Евгения Ахременко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картинах «Год отпуска», «Вызов», «Чужая», «Детектив на все руки. Утром проснутся не все», «Детектив на все руки. Девичьи секреты», «Клипот» и «Детектив на все руки. Задача со звездочкой».

В 2024 году вышел сериал «Точка ноль» с ее участием.

В скором времени также можно будет увидеть британские проекты Serena's Game и Mister Mayfair и российский сериал «Карта желаний» с Ахременко.

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