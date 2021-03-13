Экс-супруга актёра Соловьёва хочет лишить его родительских прав

https://static.news.ru/photo/483a3806-84b4-11eb-85eb-96000091f725_660.jpg Евгения Ахременко Фото: vk.com/akhremenko_ru

Бывшая жена актёра Константина Соловьёва актриса Евгения Ахременко пожаловалась на то, что экс-супруг не общается с детьми, и заявила о намерении лишить его родительских прав.

По словам Ахременко, Соловьёв не виделся с собственными детьми многие годы, но при этом отказался давать разрешение на их выезд за пределы России, когда старшему ребёнку это было необходимо из-за аллергии.

Кроме того, актриса пожаловалась, что до 2016 года вообще не получала алиментов, а теперь — по 30 тысяч рублей на каждого ребёнка. Она отметила, что над ней смеются те, кто осведомлён о гонорарах Соловьёва.

Косте наплевать на сыновей. Я хочу начать процесс лишения его родительских прав. Кстати, лишение отцовских прав не освободит его от выплаты алиментов, — сказала Ахременко в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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