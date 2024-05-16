Филипп Киркоров: последние новости 16 мая, новая песня, конфликт с дочкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сменил имидж. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, за что его раскритиковала Любовь Успенская?

Как Киркоров сменил имидж

Филипп Киркоров появился на светском ужине компании «Рив Гош» в новом имидже — с седым каре.

Для выхода в свет он выбрал серый брючный костюм с жилеткой и белую рубашку. Свой образ Киркоров дополнил галстуком, сумкой и очками.

Когда выйдет новая песня Киркорова

Филипп Киркоров опубликовал в микроблоге отрывок новой песни, записанной в дуэте с музыкантом и блогером Олегом Майами. Композиция получила название «Стирай». Премьера состоится 31 мая.

Ранее в эфире шоу «Маска» Киркоров сообщил, что записал дуэт с Майами.

«У меня скоро выйдет дуэт с Олегом Майами. Скоро узнаете, услышите. Летом. Песня называется „Стирай“», — говорил исполнитель.

Что Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным

Художник-модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года. Филипп Киркоров рассказал, что навестил деятеля искусства за несколько дней до его смерти. Поп-король дружил с Юдашкиным.

«Я пришел, поднимаюсь на второй этаж. Сидит Валя. Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — вспомнил артист в YouTube-проекте «Биография».

За что Успенская раскритиковала Киркорова

Певица Любовь Успенская предложила Филиппу Киркорову деньги на новые брюки после его иска к ней на сумму 10 млн рублей. Она удивилась, что Киркоров не изменил свое поведение после «голой» вечеринки.

«Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи, я тебе дам. В той обстановке, когда наша страна борется в спецоперации, когда МРОТ в России составляет 19 242 рубля, когда за смертельный исход суды выплачивают меньшую сумму, чем просит Киркоров за два слова, хочется спросить: „Филя, ты точно проживаешь в РФ сейчас, а не на Марсе? Откуда такие суммы?“ Если ты народный артист, то хоть немного спустись к народу и жизни страны!» — заявила Успенская в соцсетях.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Москве начался суд Киркорова и Успенской. Поп-король подал иск против коллеги после того, как в интервью журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником.

«Я всю жизнь боготворил женщин в лице своей мамы, в лице своих поклонниц. Поэтому, когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось, и я решил, что подобное прощать нельзя. Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — объяснял певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Как дочь Киркорова чуть не сорвала мероприятие

Филипп Киркоров рассказал о небольшом инциденте, который произошел у него дома в день премьеры фильма «Космический корабль».

По словам музыканта, его дочь Алла-Виктория отказалась появиться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме. Она хотела надеть другой наряд, но сам Киркоров посчитал ее выбор неуместным и отказался идти на уступки.

«Дочка чего-то раскапризничалась и не пошла, футболка не подошла!» — поделился Киркоров.

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