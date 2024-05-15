Киркоров засветился на публике с новым цветом волос Певец Филипп Киркоров вышел в свет с седым «горшком»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров появился на светском ужине компании «Рив Гош» с кардинально новым имиджем. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) народный артист России опубликовал видео, на котором он предстал с обновленными стрижкой и окрашиванием — седым «горшком».

Киркоров выбрал для мероприятия элегантный серый брючный костюм с жилеткой и белую рубашку. Свой образ он дополнил галстуком, очками и сумкой. Помимо поп-певца, на светском ужине появились Ксения Собчак, Валерия, Ольга Бузова и Яна Рудковская.

Ранее Киркоров сообщил, что ему предложили главную роль в полнометражном фильме. Артист пообещал, что эта работа будет сюрпризом для аудитории. По его словам, съемки киноленты стартуют летом этого года. Имени режиссера или других коллег по съемочной площадке певец раскрывать не стал.

Киркоров недавно также рассказал о дочери Алле-Виктории. Он поделился, что девочка в день премьеры фильма «Космический корабль» отказалась появиться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме. Алла-Виктория, по словам звезды, была «немного ворчлива и никуда не собиралась уходить». Артист, несмотря на капризы ребенка, не посчитал ее выбор неуместным и отказался идти на уступки. Тогда девочка отказалась появляться на публике.