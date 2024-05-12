Киркоров раскрыл, как его дочь чуть не сорвала светское мероприятие Киркоров поссорился с дочкой из-за наряда на премьеру «Космического корабля»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец и народный артист России Филипп Киркоров рассказал Popcake о небольшом инциденте, который произошел у него дома в день премьеры фильма «Космический корабль». По его словам, его дочь Алла-Виктория отказалась появиться на красной дорожке в заранее приготовленном костюме.

Он признался, что его дочь была «немного ворчлива и никуда не собиралась уходить». Она хотела надеть другой образ, но сам артист посчитал ее выбор неуместным и отказался идти на уступки. Девочка отказалась появляться на публике, а сам исполнитель не стал подходить к ребенку.

Дочка чего-то раскапризничалась и не пошла, футболка не подошла! — сказал артист.

Ранее Киркоров рассказал, что его дети, которые растут без матери, сталкиваются с хейтом в школе из-за звездной фамилии. По его словам, быть отпрысками звезд — это очень непростая миссия.

День рождения Аллы-Виктории в 2023 году отпраздновали во время премьерного показа фильма «Елки-10». Масштабное торжество с участием эстрадных звезд задумывалось не только как кинособытие, но еще и как подарок для любимой наследницы, рассказал поп-король.