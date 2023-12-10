«Потрогала за попу»: Киркоров рассказал, что его дети сталкиваются с хейтом Киркоров заявил, что его дети сталкиваются с хейтом в школе

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что его дети, которые растут без матери, сталкиваются с хейтом в школе. Как рассказал артист в подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube, быть отпрысками звезд — это очень непростая миссия.

Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе, — процитировал Киркоров своих детей.

Артист добавил, что переживает из-за такого давления на своих детей. Киркоров признался, что у него есть выход из этой непростой ситуации, который он в скором времени применит. По его словам, речь идет о воспитательном процессе.

Ранее Киркорова заподозрили в новой пластической операции. Telegram-канал «Только никому» сообщил, что певец мог сделать коррекцию овала лица. Авторы канала показали видео выступления Киркорова, на котором часть его головы прикрыта темной тканью, и предположили, что его лицо опухло после хирургического вмешательства.

Киркоров ранее признался, что поддерживает себя в хорошей форме благодаря тренировкам с инструктором. Он заявил, что занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в его молодости.