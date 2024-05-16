Германия, пьяное вождение, съемки: как сейчас живет актер Михаил Тарабукин

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Актер Михаил Тарабукин

Актер Михаил Тарабукин обрел популярность благодаря роли повара Феди в сериале «Кухня». В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Михаил Тарабукин

Артист родился 29 июня 1981 года в Москве, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Его родители жили в Германии.

«Папа, несмотря на то что давно живет в Германии, настоящий патриот и собирается вернуться в Россию. У него нет немецких корней, он не сбегал, а уехал за своей профессий и только потому, что его выгнала жена», — говорил он.

В кино дебютировал в студенческие годы в драме «Два товарища». Первая известность пришла к Тарабукину после съемок в сериале «Солдаты», где он сыграл рядового Бабушкина, и в ленте «Бандитский Петербург», где воплотил на экране образ героя Гелия Виноградова. Затем актер появился в главных ролях в картинах «Разведчики. Последний бой» и «Десантура».

Популярность пришла к актеру с выходом сериала «Кухня». В ленте он сыграл роль повара Феди Юрченко. Позднее артист появился в фильмах «Кавказская пленница!», «Дед Мазаев и Зайцевы», «Берега моей мечты», «Испытательный срок», «Фантом», «СеняФедя». В его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Михаила Тарабукина

Михаил Тарабукин не оглашает подробностей личной жизни. В одном из интервью артист признавался, что у него был роман с известной в России актрисой, однако они расстались из-за разных взглядов на семью.

«Мы с ней не совпали фазами: ей не нужно ничего серьезного, потому что она до этого долго находилась в официальном браке. А мне, наоборот, хочется семью, ребенка», — рассказывал он.

Последние несколько лет Михаил Тарабукин состоит в отношениях с 34-летней гримершей Екатериной Ковешниковой. Пара призналась Пятому каналу, что регулярно ссорится, но быстро мирится.

«У нас просто итальянская семья. Мы любим острые ситуации. У нас есть вторая комната. Я ее называю „комната обид“. Мы расходимся, думаем над своим поведением», — уточнила Ковешникова.

Какие известны скандалы с Михаилом Тарабукиным

Михаил Тарабукин в январе 2023 года года отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения после того, как его автомобиль остановили сотрудники ДПС. В связи с произошедшим дело было передано в суд.

Из протокола следует, что в ночь на 20 января в Мытищах автоинспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился актер. Сотрудники ДПС выявили у водителя признаки алкогольного опьянения — запах, нарушение речи, неустойчивость позы.

Тарабукин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а также давать пояснения и подписывать протокол. Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ пришло в Санкт-Петербург из Мытищ. По словам артиста, ему удалось избежать лишения прав, он отделался штрафом.

«30 и плюс 20 — 50 тысяч рублей. Это со скидкой», — заявил актер.

Чем сейчас занимается Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин в 42 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году он появился в продолжении сериала «Счастливы вместе», которое вышло под названием «Букины», а также в лентах «Мама будет против», «Куплю актрису», «Теща» и других.

На настоящий момент актер задействован в съемках фильмов «Война и музыка», «Зять», «Право на лево» и «Битва пап», премьеры которых намечены на 2024–2025 годы.

Артист живет на два города — Москва и Санкт-Петербург.

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