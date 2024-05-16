SHAMAN: последние новости 16 мая, обвинения во лжи Киселева, критика Кучеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) вымыл несколько автомобилей в Рязани. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что за премию он получил, почему ЮрКисс обвинил его во лжи?

Какую премию получил SHAMAN

SHAMAN получил премию Минобороны России в области культуры и искусства. Певец забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

«Получение премии Минобороны за достижения в области культуры — это еще одно доказательство, что я как музыкант делаю свое дело с полной отдачей и нахожусь на своем месте. Только так я буду работать и дальше», — прокомментировал он.

Что SHAMAN думает об уехавших артистах

SHAMAN рассказал, как относится к коллегам, которые покинули Россию после начала спецоперации. Он отметил, что у каждого человека свой путь.

«Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я выбрал остаться», — сказал SHAMAN.

Что Кучера сказал о SHAMAN

Актер и телеведущий Оскар Кучера усомнился в том, что SHAMAN является «иконой патриотизма» в России. По его мнению, настоящие патриоты — это герои, которые сражаются на фронте.

Кучера также заявил, что творчество артиста ему не близко.

«Если икона патриотизма — SHAMAN, то для меня это странно. Для меня икона патриотизма — бойцы на фронте, герои наши, а не музыканты. Мне творчество SHAMAN не близко, его манера, его внешний вид... Но я не говорю, что он плохой артист. У него фантастический голос. У него, наверное, нужные, правильные песни для сегодняшнего времени. Но останутся ли они в веках, как песни Виктора Цоя, я не уверен», — высказался телеведущий в VK-шоу «Телега online».

В чем ЮрКисс обвинил SHAMAN

Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) заявил, что SHAMAN обманул его отца, художественного руководителя рок-группы «Земляне» и бизнесмена Владимира Киселева.

По словам Киселева-младшего, SHAMAN согласился дать концерт в Донбассе, однако в последний момент отказался по «надуманной причине».

ЮрКисс объяснил, что его отец, возглавляющий холдинг «Русская Медиагруппа» (РМГ), некоторое время назад предложил SHAMAN выступить на новых территориях РФ. Этот вопрос также обсуждался с продюсером Виктором Дробышем, который тогда продвигал музыканта.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ярослав Дронов (SHAMAN)

«Но день в день SHAMAN отказывается по какой-то вообще надуманной причине. Я ее уже сейчас не помню, но помню, что потом вскрылось, что это все вообще не так. Для отца самое страшное, что его, во-первых, обманули. Он не приемлет предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает и не позволяет никому с собой так поступать. Во-вторых, предали его доверие, его доброе отношение», — сообщил певец в интервью Лауре Джугелии.

Кроме того, Киселев-младший рассказал, что SHAMAN, Тимати и Егор Крид включены в так называемый черный список на ресурсах РМГ.

Зачем SHAMAN мыл машины в Рязани

SHAMAN вымыл несколько автомобилей во время поездки в Рязань в компании подростка, который признался, что именно таким способом зарабатывает деньги на билет на его концерт.

«Сегодня я приехал к Федору, чтобы познакомиться с ним лично. Мы встретились и вдвоем помыли несколько машин», — сообщил артист.

Он также отметил, что пригласил юного поклонника и его семью на свое выступление в «Олимпийском» в Рязани, которое состоялось 12 мая.

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