SHAMAN получил премию от Минобороны России Минобороны России вручило SHAMAN премию в номинации «Музыкальное искусство»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Российский эстрадный певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил премию Минобороны России в области культуры и искусства, сообщила пресс-служба артиста. Исполнитель патриотических хитов «Моя Россия», «Мой бой» и «Я русский» забрал награду в номинации «Музыкальное искусство».

В номинации «Музыкальное искусство» за высокое мастерство при исполнении патриотических песен популярный артист SHAMAN награжден премией Министерства обороны РФ в области культуры и искусства, — говорится в сообщении.

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов СВО, проходящих реабилитацию в московском клиническом госпитале. Артист объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы.

До этого SHAMAN представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Впервые текст композиции был опубликован газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года. Дронов представил кавер на праздничном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Исполнение артиста тронуло присутствовавших в студии, зрители тихо подпевали музыканту, а некоторые вытирали слезы.

При этом не все положительно оценивают образ певца. Актер и телеведущий Оскар Кучера усомнился в том, что Дронов является «иконой патриотизма» в России.