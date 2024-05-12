ЮрКисс обвинил SHAMAN во лжи Певец ЮрКисс заявил, что SHAMAN обманул его отца Киселева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, рассказал в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV, что SHAMAN (Ярослав Дронов) обманул его отца, руководителя рок-группы «Земляне» Владимира Киселева. По словам ЮрКисса, исполнитель хита «Я русский» сначала согласился дать концерт в Донбассе, но в последний момент отказался по «надуманной причине».

Киселев-младший объяснил, что его отец, возглавляющий холдинг «Русская Медиагруппа», некоторое время назад предложил SHAMAN выступить на новых территориях РФ. ЮрКисс отметил, что этот вопрос обсуждался с продюсером Виктором Дробышем, который продвигал Дронова. Певец добавил, что Дронов даже сам вызывался отправиться в поездку.

Но день в день SHAMAN отказывается по какой-то вообще надуманной причине. Я ее уже сейчас не помню, но помню, что потом вскрылось, что это все вообще не так. Для отца самое страшное, что его, во-первых, обманули. Он не приемлет предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает и не позволяет никому с собой так поступать. Во-вторых, предали его доверие, его доброе отношение, — сказал ЮрКисс.

Певец добавил, что если бы ситуация возникла с каким-то артистом, которого Киселев-старший не особо знает, то этому даже не придали бы значения. Однако, уточнил ЮрКисс, его отец искренне хотел помочь продвинуть SHAMAN, но тот в ответ его подвел.

Ранее SHAMAN рассказал, что секретом его успеха может быть честность. Артист обратил внимание, что искренности не хватает во все времена, поэтому люди реагируют на нее. Он уточнил, что шел к своей популярности и востребованности около 15 лет.