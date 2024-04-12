SHAMAN рассказал, в чем секрет его успеха SHAMAN назвал секретом своего успеха честность

Фото: NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на бенефисе дрессировщика кошек Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что секретом его успеха может быть честность. Артист обратил внимание, что искренности не хватает во все времена, поэтому люди реагируют на нее.

Если бы я знал этот секрет, или кто-то бы знал... Представляете, я лет 15 наверно шел к тому, что сейчас есть. Если бы его [секрет] знал, конечно же, я бы раньше пришел [к успеху]. Поэтому я не могу сказать. Но, я думаю, это честность. Ее сейчас и вообще всегда не хватало, — отметил певец.

Ранее Куклачев рассказал, что животные из всех музыкальных стилей предпочитают классику. По его словам, кошкам нравится спокойная музыка, а также определенный тембр голоса, например, его пушистым подопечным понравился голос певца SHAMAN. Артист цирка назвал исполнителя «талантливым мальчиком» и порадовался, что ему удалось достичь успехов в музыкальной сфере.

Дрессировщик добавил, что больше всего его кошки любят «Лунную сонату» Бетховена, они могут «спокойно лежать, балдеть», когда ее слышат. В то же время тяжелый рок может перевозбудить нервную систему животного, и оно спрячется под кровать, поскольку кошкам подобное состояние не нравится, объяснил артист.